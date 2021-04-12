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Dünya SiHA’lar ile ilgili Rusya'dan küstah açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Dünya

SiHA’lar ile ilgili Rusya'dan küstah açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA satmasından rahatsız olarak akılalmaz bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 15:42:00 -
SiHA’lar ile ilgili Rusya'dan küstah açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) tedarik etmesiyle ilgili soruya "Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor" yanıtını verdi.

Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yle bir araya gelen Lavrov, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, bir basın mensubunun Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA vermesine nasıl yaklaştıklarını sorması üzerine Rusya'nın Ankara ve diğer başkentleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyardığını ifade etti.

Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye ettiğini belirten Lavrov, "Tüm ilgili ülkelere, Türkiye de bunlardan biri, mevcut durumu, Kiev rejiminin ebedi militarist açıklamalarını incelemelerini tavsiye ettiğimizi ve bu militarist eğilimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim" dedi.

SİHA'lar kullanıldı

Ukrayna Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Misyagin, "Donbass üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA'lar, düşman Pantsir-S1, S-125 ve Tor uçaksavar füzesi mevzilerini tespit etti" demişti.

Kiev'i tehdit etti

Ukrayna'nın pervasız eylemlere kalkışabileceği ve bunun kötü sonuçlanabileceği uyarısı yapan Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü:

"2014 yılında yaşananlardan ders çıkarılması gerekirdi. Maalesef, bunun henüz gerçekleşmediği görülüyor. Bu hakikatin doğrulandığını göremiyoruz. Ukrayna yönetimini Rusofibik eğilimler konusunda teşvik eden ve hem önceki hem de mevcut Ukrayna yönetimini BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanan Minsk anlaşmalarını uygulamama konusunda teşvik eden herkesin bu hakikati kabul edeceğini umuyorduk. Bu süreç kötü sonuçlanabilir zira oy oranını yeniden artırmanın peşine düşen mevcut Kiev rejimi, tamamen pervasız eylemlere kalkışabilir."

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Yorumlar

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Ciddi olamazsın! Bu haber neden dürüst haber kanallarında yok da sadece sizde var?
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Xaza

Siha donbasa girdi her şeyi rapor etti.rusya radarda bile göremedi. Ukrayna yayınladı.kork rusya korkkkkkk
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