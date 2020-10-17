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Dünya SİHA'lar Ermenistan'ın oyununu bozdu!
Dünya

SİHA'lar Ermenistan'ın oyununu bozdu!

Dağlık Karabağ'da, Ermenilerin ağaçlarla gizlemeye çalıştığı zırhlı araçlar, SİHA'lardan kaçamadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:36:00 -
SİHA'lar Ermenistan'ın oyununu bozdu!

Azerbaycan ordusunun 30 seneye yakın bir zamandır Ermeni işgali altındaki Azerbaycan topraklarını kurtarma operasyonu bütün hızıyla sürüyor.

Yapılan operasyonlar çerçevesinde, Türk SİHA'ları tarafından imha edilen Ermeni hedeflerine bugün yenileri eklendi.

SİHA'lar karşısında çaresiz kalan Ermeni askerler, bu kez araçlarını ağaç kamuflaj altına almayı denedi.

SİHA'lar affetmedi

Ancak Ermeni ordusunun ağaçlardan kestikleri dallarla saklamaya çalıştıkları araçlar, SİHA'ların gözünden kaçmadı. Hedefler nokta atışlarla birer birer imha edildi.

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