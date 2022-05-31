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Gündem SİHA'lar canlarına okudu! Teröristbaşı, ABD ve Rusya'ya yalvardı
Gündem

SİHA'lar canlarına okudu! Teröristbaşı, ABD ve Rusya'ya yalvardı

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde liderlerinden Nuri Mahmud, "Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor" diyerek ABD ve Rusya'nın Türkiye'yi durdurmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 09:34:00 -
SİHA'lar canlarına okudu! Teröristbaşı, ABD ve Rusya'ya yalvardı

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin tepe isimlerinden teröristbaşı Nuri Mahmud, Türkiye'nin Suriye'de yeni bir operasyonu hakkında örgütün yayın organına konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası, örgüt içindeki korku ve endişenin arttığı her cümlesine yansıyan Mahmud, ABD ve Rusya'dan yardım istedi.

Uluslararası güçlerin olası harekata karşı çıkması gerektiğini belirten teröristbaşı, "Her gün Şehba, Tel Rıfat, Resulayn, Tel Temir, Şehba, Kamışlı, Kobani, Malikiye, Ayn İsa'ya yönelik zaten hava harekatları, obüs ve tank atışları yapılıyor" dedi.

Sözlerine "Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor. Şimdi daha geniş kapsamlı bir harekat planları var" şeklinde devam eden Nuri Mahmud; "Uluslararası güçler, ABD-Rusya garantörlüğünü yerine getirmelidir. Gerekirse Türkiye'ye 'dur' demelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7

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Yorumlar

Yozgat

Geberin pislikler

şüpeci

anlaşılan sıra kendisine geldiğini anladı g.t korkusu sardı
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