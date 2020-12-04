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Gündem SİHA üretim merkezini çekerken yakalandılar! Bakın kim çıktılar
Gündem

SİHA üretim merkezini çekerken yakalandılar! Bakın kim çıktılar

Rusya'da yayın yapan bir kanalın çalışanı olduğu belirtilen Aleksey Petrushko ve Ivan Malyshkin, İHA üretim tesisinin çevresinde izinsiz çekim yaparken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:14:00 -
SİHA üretim merkezini çekerken yakalandılar! Bakın kim çıktılar

Rus haber kanalı NTV’ye bağlı muhabir Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin, İstanbul’da İHA üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı, gazetecilerin akreditasyon olmadan izinsiz bir şekilde çekim yaptığını ifade etti.

Rusya’da yayın yapan NTV televizyonunun yöneticileri, iki çalışanlarının İstanbul’da polis tarafından gözaltına alındığını ve bir süredir onlardan haber alamadıklarını iddia etti.

Yapılan açıklamada ise ifadeler kullanıldı: “(NTV’de yayınlanan Tsentralnoye Televideniye programının) metin yazarı Aleksey Petruşko ile kamera operatörü İvan Malışkin 3 Aralık sabahı merkez ofisimizle iletişime geçerek İstanbul’da gözaltına alındıklarını iletti. Sonrasında onlarla iletişimimiz koptu. 3 Aralık Moskova saatiyle (Türkiye saati ile aynı) 21.00’de Aleksey Petruşko ‘Bizi nedense hâlâ tutuyorlar’ dediği kısa bir sms-mesajı gönderebildi. Daha sonrasında bir daha onlarla iletişim kurulamadı, aramalarımıza ve mesajlarımıza yanıt vermediler.”

NTV yöneticileri ayrıca, çalışanlarına ulaşamıyor olmaları konusunda Rusya Dışişleri ve Rusya’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğu ile irtibat içinde olduklarını kaydetti ve söz konusu kurumların, televizyon çalışanlarının başına gelenlerin anlaşılması ve bulunmaları için uğraştıklarını belirtti.

İzinsiz çekim yapıyorlardı

Sputnik’in haberine göre Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Petruşko ile Malışkin’in akreditasyonlarının olmaması ve izinsiz çekim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını söyledi. Kaynak, “Bildiğim kadarıyla bu gazetecilerin akreditasyonları yoktu ve izinsiz çekim yapıyorlardı” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hadan Ali

Tramp telefon edince Papaz Brason serbest kaldı.Şimdide Putin telefon eder bunlar bırakılır, tamammı evladım. Sen üzülme
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sizofren savar

CHP Lİ KİMSEYİDE TESİSLERE SOKMAYIN..
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