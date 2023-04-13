SİHA Sezgin'den HDP'ye ittifak mesajı: Ne yaparsak beraber yapacağız

14 Mayıs seçimlerinde 6'lı koalisyonun adayını destekleyeceklerini açıklayan HDP'ye, CHP'den dostluk mesajı geldi. Daha önce PKK terör örgütünün sözde elebaşları da Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklamıştı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP de, Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmama kararı aldı.

HDP'ye dostluk mesajları verdi

CHP'nin Diyarbakır milletvekili adayı Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir televizyon programında HDP'ye dostluk mesajları verdi:

"Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz"

"Büyük baskı altında, işte bir taraftan genel başkanları tutuklu, örgütleri baskı altında, partiye karşı kapatma davası açılmış. Biz bunları gören bir siyasi parti olarak şunları söylüyoruz; Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsız olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Yani bize güvenin. Zaten genel başkanımız bunu son kurultayımızda çok veciz bir biçimde söyledi."

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Kamuoyunda SİHA Sezgin olarak biliniyor

SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim." ifadelerini kullanmıştı. Tanrıkulu bundan dolayı kamuoyunda 'SİHA Sezgin' olarak nam yaptı.