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Dünya SİHA saldırısıyla yaralanmıştı! İsrailli subay, günler sonra öldü
Dünya

SİHA saldırısıyla yaralanmıştı! İsrailli subay, günler sonra öldü

Yeniakit Publisher
2024-04-21 23:39:00 -
SİHA saldırısıyla yaralanmıştı! İsrailli subay, günler sonra öldü

Lübnan'dan İsrail-Celile'ye silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanılarak yapılan saldırıda yaralanan İsrailli subay, günler sonra öldü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 17 Nisan'da yaralanan Etzioni Taburu'ndan Binbaşı Dor Zimel'in öldüğü belirtildi.

Böylece 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 605'e yükseldiği, 27 Ekim'de başlayan karadan işgal sürecinde de 260 askerin öldüğü bildirildi.

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