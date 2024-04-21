SİHA saldırısıyla yaralanmıştı! İsrailli subay, günler sonra öldü
Lübnan'dan İsrail-Celile'ye silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanılarak yapılan saldırıda yaralanan İsrailli subay, günler sonra öldü.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 17 Nisan'da yaralanan Etzioni Taburu'ndan Binbaşı Dor Zimel'in öldüğü belirtildi.
Böylece 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 605'e yükseldiği, 27 Ekim'de başlayan karadan işgal sürecinde de 260 askerin öldüğü bildirildi.
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