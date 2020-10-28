SİHA korkusuyla anaokulunda toplantı

Dağlık Karabağ’ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan’ın SİHA saldırısında yaralanması sonrası Dağlık Karabağ’ın işgalci lideri Arayik Haruttyunyan, büyük korku ve panik içinde. Daha önce SİHA’lara hedef olmamak için sığınakta görüşme gerçekleştirirken fotoğraflanan Karabağ’ın sözde lideri Harutyan, şimdi de askeri komuta toplantısını anaokulunda yaparken görüntülendi. İşgalci Ermenistan komutanı anaokulunda toplunta yaparken arkasında yine koruma askerlerinin olması dikkat çekti.



Yaralanan sözde savunma bakanı görevden alındı



Azeraycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Dağlık Karabağ’ın sözde yönetimi silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan’ı görevden aldı. Dağlık Karabağ’ın sözde Ermeni başkanı Harutyunyan, Celal Harutyunyan’ın yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtirken yerine Mikael Arzumanyan atandı.