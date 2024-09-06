Sigortasız işçiye vicdansız muamele! Bunların Allah'tan korkusu yok

Mevlüt Tezel, Ankara'da bir iş kazasında yaralanan işçiye sigorta yapılana kadar yardım edilmediği iddiasını gündeme getirdi. Tezel, işçinin dört aydır sigortasız çalıştırıldığını ve sigorta yapılana kadar sağlık ekiplerinin çağrılmadığını belirtti. İşçinin yaşadığı bu durumun büyük bir vicdansızlık olduğunu ifade eden Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bu olayın basına yansımasıyla sorumluların ceza alabileceğini kaydetti. İşte Tezel'in yazısı:

"Ankara'da iş kazasında yaralanan bir işçiye, sigortası yapılana kadar müdahale edilmedi.

İşçinin dört aydır sigortasız çalıştırıldığı, işletmenin ceza yememek için sigorta girişini yaptıktan sonra sağlık ekibi çağırdığı iddia edildi.

Bunların Allah'tan korkusu yok! Sigorta yaptırana kadar ambulans çağırmamak büyük vicdansızlık.

Neyse ki, olay basına yansıdı. SGK müfettişleri işverene ağır bir ceza keser!

Ya bu haber basına yansımasaydı ne olacaktı? İşçiyi biraz para verip sustururlardı herhalde. Yıl olmuş 2024 hâlâ sigortasız işçi çalıştıran işverenler var! Kim bilir kaç kişi sigortasız çalıştırılıyor?"