Sigortadan sonraki doğumlara borçlanma yapılabilir

Soru: Ben 1999’dan beri 20 senedir Akit Gazetesi okuyucusuyum. Size eşimle ilgili soru sormak istiyorum. Eşimin, 1990 Ekim’den itibaren 13 aylık emekli sandığı primi var. 2006/Kasım’dan itibaren de isteğe bağlı Bağ-Kur primi ödedi. 2010’dan bu yana SSK primi ve ek-5 primi ödendi. Eşim 2 çocuk için toplam 4 sene borçlanarak, aradaki boş dönemlerin primlerini de borçlanıp ödeyerek SSK’dan bu sene sonuna kadar emekli olabilir mi? Rasim K.

Cevap: Verdiğiniz bilgilere göre eşinizin ilk defa sigortalı olduğu tarih Emekli Sandık priminin ödenmeye başladığı 15 Ekim 1990 tarihidir. 47 yaşını tamamlaması ve 5450 gün prim ödemesi halinde emekli olabilir. Ödenmiş memurluk primi 390 gün, isteğe bağlı Bağ-Kur primi 1219 gün ek-5 yani SSK primi 1214 gün olmak üzere toplam 2823 gündür. İki doğum için 1440 gün borçlanma ödenmesi halinde prim günü 4263 gün olacaktır. Doğum borçlanmasına ilave 1187 gün daha prim ödenince 5450 gün prim oluşacak ve eşiniz emekli olmaya hak kazanabilecek.