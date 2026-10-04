Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) tarafından düzenlenen 18. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü, 15. Sigorta Haftası kapsamında sigorta ve reasürans dünyasının yerli ve yabancı temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) katılımıyla gerçekleştirilecek konferansta; iklim değişikliğinin yarattığı yeni riskler, doğal afetlere karşı finansal dayanıklılık, yenilikçi sigorta çözümleri ve küresel reasürans piyasalarının geleceği değerlendirilecek.

Konferansın açılış konuşmalarını Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkanı Fahri Altingöz, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar ve SEDDK Başkan Yardımcısı Ali Burak Kurtulan gerçekleştirecek.

Fahri Altingöz: “Sigortacılığın geleceğini, riskleri gerçekleşmeden yönetebilme kapasitemiz belirleyecek”

Konferans öncesinde değerlendirmelerde bulunan Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkanı Fahri Altingöz, küresel ölçekte değişen risk ortamının sigorta sektörüne yeni sorumluluklar yüklediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“İklim değişikliği, doğal afetler, ekonomik belirsizlikler ve teknolojik dönüşüm, sigortacılığın geleneksel yaklaşımlarını yeniden değerlendirmemizi gerektiriyor. Artık yalnızca gerçekleşen hasarların karşılanmasını değil, risklerin önceden belirlenmesini, azaltılmasını ve toplumların finansal dayanıklılığının güçlendirilmesini konuşmak zorundayız.

18. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı’nda dünyanın farklı ülkelerinden uzmanları bir araya getirerek bu dönüşümün sigortacılık ve reasürans sektörlerine etkilerini değerlendireceğiz. Amacımız, uluslararası deneyimleri paylaşmak ve geleceğin risklerine karşı ortak çözümler geliştirilmesine katkı sağlamak.”

İklim krizine karşı sigortacılığın rolü tartışılacak

Konferansın ilk paneli, “İklim Değişikliğinde Kritik Eşik: Sigortacılık Küresel Uyum Gündemine Liderlik Edebilir mi?” başlığıyla gerçekleştirilecek. Mehmet Kalkavan’ın moderatörlüğünde düzenlenecek panelde:

Neslihan Neciboğlu (Neova Sigorta): İklim risklerinin yönetiminde inovasyon, veri ve yapay zekâ

Elina Moshkovich (Risk World): İklim verilerinden karar alma süreçlerine geçiş ve risk yönetiminin sigorta şirketlerinin dayanıklılığındaki rolü

Aydın Bozdemir (Anadolu Sigorta): Sigortacılık perspektifinden dayanıklı bir geleceğe geçiş

Charlotte Yaiche (Caisse Centrale de Réassurance): Fransa’nın doğal afet sigortası sisteminde afet önleme uygulamaları

Balkır Demirkan (DASK): Parametrik sigortalardan iklim değişikliğine dayanıklı şehirlere uzanan yenilikçi sigorta çözümleri

İklim risklerinin yönetiminde veri ve yapay zekânın kullanımından doğal afetlere karşı koruma modellerine kadar geniş bir gündemin ele alınacağı panelde, sigortacılığın küresel iklim uyum politikalarına sağlayabileceği katkılar tartışılacak.

Küresel reasürans piyasalarının geleceği İstanbul’da ele alınacak

Konferansın öğleden sonraki bölümünde “Değişken Bir Dünyada Sigorta ve Reasüransın Dayanıklılığı: Gelenek ile Yeniliğin Buluşması” başlıklı ikinci panel gerçekleştirilecek. Menekşe Uçaroğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenecek panelde:

Dario Schiller (Ultimate Risk Solutions): Reasürans verilerinin etkin yönetimi ve farklı yapıların karşılaştırılması

Duygu Kılıç Ataseven (Gallagher Re): Risk modellemesinin yorumlanmasında ve reasürans kapasitesinin yönetiminde brokerlerin rolü

Marc Buker (SCOR Group): Küresel reasürans piyasalarında kapasite, fiyatlama ve değişen risk ortamı

Sinan Akkar (T RUPT Technology): Sermaye yeterliliği odaklı prim modellemesinde uç risk göstergeleri

Matthew Eagle (Marsh Re): Parametrik reasürans, sigortaya bağlı menkul kıymetler ve alternatif risk transferi çözümleri

Uluslararası reasürans piyasalarındaki gelişmelerin değerlendirileceği oturumda, değişen risk yapısı karşısında geleneksel reasürans modellerinin yenilikçi finansal çözümlerle nasıl desteklenebileceği tartışılacak.

“Uluslararası iş birliği artık bir tercih değil, ihtiyaç”

Konferansın uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı açısından taşıdığı öneme de değinen STD Başkanı Fahri Altingöz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün karşı karşıya olduğumuz risklerin önemli bir bölümü ülke sınırlarını aşan nitelikte. İklim değişikliği ve doğal afetler bunun en somut örnekleri. Bu nedenle sigortacılık ve reasürans sektörlerinin uluslararası ölçekte daha güçlü bir iş birliği geliştirmesi büyük önem taşıyor.

Türkiye, sigortacılık alanındaki birikimi ve özellikle doğal afet risklerinin yönetiminde edindiği deneyimlerle bu uluslararası tartışmalara önemli katkılar sağlayabilecek bir konumda. İstanbul’da gerçekleştireceğimiz konferansın, sektörümüzün uluslararası bağlantılarını güçlendirmesini ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamasını hedefliyoruz.”

Sigorta Haftası’nda uluslararası buluşma

15. Sigorta Haftası’nın “Dört Element. Tek Güvence.” temasıyla düzenlendiği dönemde gerçekleştirilecek konferans, sigortacılığın değişen risk ortamında üstlendiği rolü uluslararası bir perspektifle ele alacak.

Eureko Sigorta’nın sponsorluğunda ve IUC Group’un organizasyon sponsorluğunda gerçekleştirilecek konferans, panellerin ardından düzenlenecek ikili görüşmelerle sona erecek.

18. ULUSLARARASI İSTANBUL SİGORTACILIK KONFERANSI

Tarih: 7 Ekim 2026, Çarşamba | Saat: 09.00–17.30

Düzenleyen: Sigorta Tatbikatçıları Derneği

Yer : Eureko Sigorta Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Altunizade İstanbul