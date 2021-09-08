Sigorta şikayetlerinde artış: İlk sırada BES ve araç sigortası var

Yeni Akit/Ankara

Bireysel emeklilik, araç, kaza, sağlık gibi birçok farklı alanda tüketicilere hizmet sunan sigorta sektörüne ilgi her geçen gün artıyor. Tüketicilerin bu ilgisi beraberinde sorunları da getiriyor. Şikayetvar sigorta sektörüyle ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derledi. Şikayetvar verilerinden hazırlanan rapora göre sigortacılık sektöründe son üç yıl göz önünde bulundurulduğunda 2021’in ağustos ayı şikayetlerin zirve yaptığı görülüyor.

BES şikayetleri son bir ayda yüzde 308 arttı

İlk kez 17 yıl önce hayatımıza giren BES ile ilgili Şikayetvar’a ulaşan şikayetler son bir ayda yüzde 308 artış gösterdi. Tüketicilerin son dönemde BES’le ilgili en çok dile getirdiği şikayetlerse; çıkış işlemlerinde yaşanan sorunlar, sistemden çıkış işleminin uzaması ve iptal sonrası para iadesinde yaşanan gecikmeler olarak sıralandı.

Araç sigortalarında şikayetler yükseldi

Son bir ayda Şikayetvar üzerinden araç sigortalarıyla ilgili sorunları dile getiren tüketicilerin şikayet artış oranlarında da bir yükseliş söz konusu. Bu sigorta türünde son bir ayda şikayet oranının yüzde 114’lere yükseldiği gözlemleniyor. Şikayetvar verilerine göre son bir ayda diğer sigorta türleriyle ilgili şikayet artış oranlarıysa şöyle sıralandı: Konut sigortaları yüzde 50, kaza sigortaları yüzde 66, emeklilik ve hayat sigortaları yüzde 88…

Sigorta sektörüyle ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?