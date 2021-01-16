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Ekonomi Sigorta sektörü yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor
Ekonomi

Sigorta sektörü yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji yatırımlarının her geçen gün önem kazandığı, sigortanın bu yatırımlar için olmazsa olmaz olduğu ve sigorta şirketlerinin yenilikçi ürünlerle bu yatırımları desteklediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 14:54:00 -
Sigorta sektörü yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor

Atilla Benli, yenilenebilir enerjinin enerjide dışa bağımlılığı ve maliyeti önemli ölçüde azaltacağını, bu nedenle de tasarruf söz konusu olduğunda yenilenebilir enerji yatırımlarının öne çıktığını belirtti. Sigorta sektörü olarak ülkenin her alanda gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Benli, şunları kaydetti: “Kuşkusuz ki, enerji sektörü yatırımları da milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda da son derece önem arz ediyor. Enerji üretiminin ve tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliği, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması gibi konularda herkese sorumluluklar düşüyor. Bu konu kamu yönetimimizin de öncelikli konuları arasında yer alıyor ve yatırımlar teşvik ediliyor. Bu kapsamda sigorta sektörü olarak biz de yatırımların desteklenmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Yenilikçi ürünlerle bu alandaki ihtiyaçları karşılamak ve özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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