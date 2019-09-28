Sigorta primleri ne kadar SSK Bağkur 2019

SSK sigorta primi ne kadar 4A 2019? Sigorta hem emeklilik için olmazsa olmaz hem de sağlık hizmetlerinden yararlanmada büyük öneme sahiptir. Sigorta prim tutarı her yıl asgari ücret zammına göre değişiklik göstermekte. Sigorta primi ne zaman ödenir, sigorta primi ne kadar oldu 2019, sigorta primi ne kadar olursa emekli olurum? soruları milyonlarca çalışan tarafından sorgulanmakta.

2019 sigorta primi ne kadar, 2019 sigorta primi ne kadar oldu, 30 günlük sigorta primi ne kadar 2019, 2019 sigorta primi ne kadar, en yüksek sigorta primi ne kadar, isteğe bağlı sigorta primi ne kadar? Ekonominin yapı taşı olan esnaf ve sanatkarlara sağlanan kolaylıkların ekonomiye direkt etki edeceğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın sigorta primleri yüzde 50 oranında düşürülmeli. Sigorta primleri düşerse esnafımız daha rahat nefes alır” dedi. SSK-SGK sigorta primlerinin düzenli bir şekilde ödenmesi emekli olabilmek ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için büyük önem taşımaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) her ay düzenli olarak ödenen bu primler 30 günlük hesaplanır ve asgari ücrete göre belirlenir.

2019 yılında asgari ücrete yapılan %26,5’luk zamla birlikte birçok ödemede değişiklik meydana gelmiştir. 2019 yılı asgari ücreti baz alınarak hesaplanmıştır. Peki 2019 yılı sigorta primleri ne kadar oldu?

2019 yılı prime esas kazancın taban fiyatı 2.558,40 TL,

2019 yılı prime esas kazancın tavan fiyatı 19.188,00 TL,

2019 yılı en düşük günlük brüt kazanç 85,28 TL,

2019 yılı en yüksek günlük brüt kazanç 639,60 TL'dir

Sigorta primleri belirlenirken yukarıdaki kazançlar baz alınmaktadır. Bu kazançların taban fiyatları ise ilgili senenin belirlenen asgari ücretine göre hesaplanmakta ve değişmektedir. Bu yüzden sigorta primlerinin hesaplanmasında esas değişken asgari ücrettir.

SSK (4A) sigorta primi ne kadar?

SSK prim ödemelerinde herhangi bir indirim ya da teşvikten yararlanılmıyorsa, ödenmesi gereken tutar 959,40 TL'dir. Bu tutarın içerisinde stopaj ve sigorta bedeli bir arada ödenmektedir. Toplam tutar üzerinden yapılan hesaplamada herhangi bir teşvik ya da indirim söz konusu değildir. İşveren sigorta primlerini düzenli olarak ödüyorsa ve herhangi bir geçmiş prim borcu yoksa %5'lik indirimden faydalanabilmektedir. Bu durumda ödenmesi gerek prim tutarı 831,48 TL'dir.