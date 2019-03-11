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Sigorta primi son dakika 2019 asgari ücret SSK primi ne kadar oldu?

2019 SSK primi ne kadar oldu? 2019 asgari ücret SSK primi ne kadar oldu? 2019 kapıcı SSK primi ne kadar oldu? Birçok işveren ve çalışanı yakından ilgilendiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK, SSK) primlerine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihler arasında uygulanacak sigorta primleri SGK tarafından açıklandı. Peki 2019 yılı en yüksek günlük brüt kazanç, 2019 yılı prime esas kazancın taban fiyatı, 2019 yılı prime esas kazancın tavan fiyatı, 2019 yılı en düşük günlük brüt kazanç ne kadar? İşte sigorta primi son dakika haberleri…

11 Mart 2019 Pazartesi 13:08
Sigorta primi son dakika 2019 asgari ücret SSK primi ne kadar oldu?

2019 SSK primi ne kadar oldu? 2019 asgari ücret SSK primi ne kadar oldu? 2019 kapıcı SSK primi ne kadar oldu? Birçok işveren ve çalışanı yakından ilgilendiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK, SSK) primlerine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihler arasında uygulanacak sigorta primleri SGK tarafından belirlendi. Peki 2019 yılı en yüksek günlük brüt kazanç, 2019 yılı prime esas kazancın taban fiyatı, 2019 yılı prime esas kazancın tavan fiyatı, 2019 yılı en düşük günlük brüt kazanç ne kadar? İşte sigorta primi son dakika haberleri…

Sigorta primlerinin düzenli bir şekilde ödenmesi emekli olabilmek ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için büyük önem taşımaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) her ay düzenli olarak ödenen bu primler 30 günlük hesaplanır ve asgari ücrete göre belirlenir. Peki, 2019 SSK primi ne kadar oldu? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

İşverenler ve isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler Sosyal Güvenlik Kurumu'na her ya düzenli olarak ödeme yapmalıdır. Ödemeler düzenli olarak yapılmadığı takdirde sağlık hizmetlerinden faydalanılamamaktadır. Bunun yanı sıra gerekli primler ödenmediğinde, ödenmeyen günler emeklilik kapsamında prim gününe dahil edilmemektedir.

2019 yılında asgari ücrete yapılan %26,5'luk zamla birlikte birçok ödemede değişiklik meydana gelmiştir. Bu kapsamda 2019 yılı sigorta primleri şu şekildedir;

2019 yılı prime esas kazancın taban fiyatı 2.558,40 TL,

2019 yılı prime esas kazancın tavan fiyatı 19.188,00 TL,

2019 yılı en düşük günlük brüt kazanç 85,28 TL,

2019 yılı en yüksek günlük brüt kazanç 639,60 TL'dir

Sigorta primleri belirlenirken yukarıdaki kazançlar baz alınmaktadır. Bu kazançların taban fiyatları ise ilgili senenin belirlenen asgari ücretine göre hesaplanmakta ve değişmektedir. Bu yüzden sigorta primlerinin hesaplanmasında esas değişken asgari ücrettir.

SSK 2019 sigorta primi ne kadar?

SSK'lı yani (4A)'ya bağlı olarak çalışan bir kişinin sigorta primleri işveren tarafından ödenmektedir. Devlet tarafından yapılan düzenleme ve teşvikler sebebiyle, SSK prim ödemeleri değişkenlik göstermektedir. 2019 yılı SSK primleri şöyledir:

SSK prim ödemelerinde herhangi bir indirim ya da teşvikten yararlanılmıyorsa, ödenmesi gereken tutar 959,40 TL'dir. Bu tutarın içerisinde stopaj ve sigorta bedeli bir arada ödenmektedir. Toplam tutar üzerinden yapılan hesaplamada herhangi bir teşvik ya da indirim söz konusu değildir.

İşveren sigorta primlerini düzenli olarak ödüyorsa ve herhangi bir geçmiş prim borcu yoksa %5'lik indirimden faydalanabilmektedir. Bu durumda ödenmesi gerek prim tutarı 831,48 TL'dir.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:08
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