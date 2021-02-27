Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenlere sağlanan teşvik nedir? Teşvik sorgulama nasıl yapılır? Kimler teşvikten yararlanabilir? Son dönemlerde internette sıklıkla teşvik aramaları yapılmakta. İşte sigorta prim teşviği hakkında detaylar...

Sigorta prim teşviki nedir?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30 Mayıs 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının eki kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımladı. Buna göre, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olan ilave 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşvikinin süresi, 31 Aralık 2021'e uzatıldı. Uzatma kararı, 51 il ve 2 ilçeyi kapsayacak şekilde 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından sigorta prim teşviki, "5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır." şeklinde tanımlanmaktadır.

Sigorta prim teşvikinden kimler yararlanabilir?

Teşvikten yararlanmak için işyerlerinde çalışan sayısı sınırı aranmamaktadır. Küçük veya büyük tüm işyerleri bu hakka sahiptir.

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Çalışan için aranan şartlar şu şekildedir:

Sigortalıların, işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri

İşveren için aranan şartlar ise şu şekildedir:

Özel sektör işverenine ait olması

Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi

Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması