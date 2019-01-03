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Sigorta girişi var, prim günü yoksa ne yapmak gerekir

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun eksik görünen prim günü sayısına ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:25
Sigorta girişi var, prim günü yoksa ne yapmak gerekir

Soru: Benim sigorta giriş tarihim 13.2.1986 ama hizmet dökümünde günlerim 1989 yılından itibaren görünüyor. Bu günlerimi nasıl saydırabilirim?

Mustafa U.

Cevap: Sigorta başlangıcı olmasına rağmen prim gününün bulunmaması üç nedene dayanabilir. İlk neden sigortalılık başlangıcı çıraklık veya stajyerlikten ileri geliyor olabilir. Bu normal bir durumdur. Çünkü çırak ve stajyerlerin emeklilik primi olmaz. Bu nedenle prim günü çıkmaz. Dolayısıyla bu tarih emeklilikte sigorta başlangıcı olarak alınmaz. İkinci neden sigortalının prim bordrolarında SSK numarasının hatalı yazılması veya boş bırakılmasından ileri gelebilir. Bunun çözümü basittir. SGK’ya yazılı müracaat yapılınca düzeltme işlemi yapılır. Son neden ise işveren ya prim bordrosu vermemiştir ya da bordro vermekle birlikte sigortalının primini yatırıp ismini bordroya yazmamıştır. Bu durumda başlangıç tarihini saydırabilmek için İş Mahkemesine hizmet tespit davası veya sigorta başlangıç davası açmak gerekir. Dava açılması halinde ise mahkeme kararına göre işlem yapılır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:25
  1. sigorta giriş tarihi
  2. hizmet dökümü
  3. Sigorta başlangıcı
  4. prim gününün bulunmaması
  5. sigortalılık başlangıcı
  6. çıraklık
  7. stajyerlik
  8. emeklilik primi
  9. prim günü
  10. emeklilikte sigorta başlangıcı
  11. sigortalının prim bordroları
  12. SSK numarası
  13. SSK
  14. SGK
  15. prim bordrosu
  16. sigortalının primi
  17. İş Mahkemesi
  18. sigorta başlangıç davası
  19. hizmet tespit davası

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