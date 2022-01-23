Sığla yağı faydaları nelerdir? Sığla yağı nasıl kullanılır?

Sığla yağı nedir, ne işe yarar?

Sığla yağı, hücreleri yenileyen ve insan sağlığına daha pek çok katkısı olan bitkisel bir üründür. Sığla ağacından elde edilen bu mucizevi yağ, cilt bakımı ürünlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Sığla yağı cilt sağlığının yanı sıra, vücudumuzdaki pek çok alanda fayda sağlamaktadır.

Sığla yağı faydaları

– Sığla yağının yatıştırıcı özelliği bulunmaktadır. Bu sebeple romatizma ağrılarını dindirici özelliğe sahiptir.

– Sığla yağının mikropları öldürme etkisi vardır. Bazı deri hastalıklarına karşıda tedavi edicidir. Mantar, uyuz gibi hastalıklarda tedavi edici olarak kullanılır.

– Cildin yumuşamasını sağladığı gibi rahatlatır.

– Göğüs yumuşatma özelliği vardır

- Balgam söktürücü özelliği vardır.

– Vücudun kuvvetini yerine getirerek direnci artırır.

– Adet söktürücü etkisi vardır.

– Çiğnendiği takdirde dişetlerinin daha güçlü olmasını sağlar.

– Bazı mide hastalıklarında tedavi edici olarak kullanılır.

Sığla yağının kullanımı

Sığla yağı genellikle ilaç ve parfüm yapımında kullanılır. Cildi yumuşatma etkisi olduğu için sabun yapımında da sığla yağından faydalanılır. Parfümün kokusunun uzun süre bozulmadan kalmasını sağlar. Bu nedenle parfüm yapımında sığla yağından faydalanılır.

Bazı mide rahatsızlığı yaşayanlar için 1 çay kaşığı sığla yağı ve aynı oranda bal karıştırılarak yutulur. Mide rahatsızlığı olanlar için önerilen karışım doktora sorulmadan kullanılmamalıdır. Uzman tavsiyesi ile sığla yağını kullanmanız gerekmektedir.