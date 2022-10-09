Sığır kuyruğu otu nedir? Sığırkuyruğu otu faydaları ve zararları nelerdir? Sığır kuyruğu çiçeği nerede yetişir?

Sığır kuyruğu nedir?

Sığırkuyruğu bitkisi, sıracaotugiller ailesinin sarı renkli çiçekleriyle dikkat çeken güzeller güzeli bir üyesi. Latince ismi verbascum thapsus olan bu bitki, ülkemizde bazı yörelerde yün otu olarak da biliniyor. Boyu 60 ila 200 cm. arasında değişen sığırkuyruğu otu, ince tüylerle kaplı dik gövdesi, sarı renkli çiçekleri ve kendine has görüntüsüyle hemen tanınabiliyor.

Ana vatanının Avrupa olduğu söylenen bitki, ülkemizde en çok Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde yetişiyor. Güneşi seven sığırkuyruğu, güneşin en yoğun olduğu dönemler diyebileceğimiz yaz-sonbahar arasında çiçekleniyor. Tarlalarda kendiliğinden yetişme imkanı bulabilen sığırkuyruğu, çiçeklerinin hoş kokusuyla da bal arıları başta olmak üzere birçok canlı tarafından da çok seviliyor.

Sığır kuyruğu çiçeği

Yapraklarda da yünü andıran tüyler bulunmaktadır. Bitkinin yaprakları sapsızdır ve doğrudan gövdeye bağlıdır. Sığırkuyruğunun çiçekleri gövdenin ucunda yer alır. Sığırkuyruğu, Latincede Verbascum olarak geçmektedir. Bitki, sıraca otugiller familyasına aittir. Ülkemizde çoğunlukla bulunan bitki, Avrasya bölgesinde de yetişmektedir. Ülkemizde yaygın olarak tüketilmeye başlanan bitki günümüzde dünyanın hemen hemen her bölgesinde bilinmekte ve kullanılmakta. Sığırkuyruğu otu faydaları ile farklı alanlarda kullanılıyor. Geniş kullanım alanına sahip olan bitki özellikle sağlık alanında yaygın olarak biliniyor.

Sığırkuyruğu Otu Ne İşe Yarar?



Sığırkuyruğu otu öncelikle insan sağlığı için önemli bir yere sahip. Bitki, bir bütün olarak değerlendiriliyor ve bitkinin her parçası sağlık için kullanılıyor. Bitkinin faydaları arasında ise şunlar bulunuyor;

Solunum yolları için faydalıdır.

Karaciğer dostudur.

Balgam sökücü etkiye sahiptir.

İdrar söktürücü etkiye sahiptir.

Deri hastalıklarında etkilidir.

Soğuk algınlığını tedavi eder.

Kulak enfeksiyonlarında etkilidir.

Terlemeyi hızlandırır.

Damar sertliğini önler.

Nasırı geçirir.

Sığırkuyruğu otunun pek çok faydası bulunuyor. Nefes darlığı, astım, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda bitkinin çayı kullanılabilir. Düzenli ve bilinçli kullanılan sığırkuyruğu oto sayesinde karaciğer temizlenir, kansere karşı önlem alır. Aynı zamanda karaciğer yetmezliği sorununu önler ve bu rahatsızlığın oluşmamasını sağlar. Bitki, boğaz enfeksiyonlarına karşı yüksek etki sağlar. Bu sayede en iyi balgam sökücülerden biridir. Sığırkuyruğu otu, mide ve bağırsakların çalışmasını desteklediği için idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

Çay olarak tüketildiği zaman kısa süre sonra etki gösterecektir. Bitkinin en büyük özelliklerinden biri de deri hastalıklarına iyi gelmesidir. Deri üzerindeki akne, sivilce, yara ve egzama gibi sorunlar için bitkiden yardım alabilirsiniz. Terlemeyi hızlandırıcı özelliği ile çoğunlukla sporcular tarafından kullanılmaktadır.

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Sığırkuyruğu Otu Nasıl Kullanılır?

Sığırkuyruğu kullanımı oldukça basit. Eğer bitkiyi kendiniz toplayamıyorsanız güvenilir bir aktardan kolaylıkla temin edebilirsiniz. Kendiniz topladığınız bitkiyi güneşte ve açık havada sererek kurutmanız gerekmektedir. Böylelikle bitkiyi uzun süre rahatlıkla muhafaza edebilir ve güvenle kullanabilirsiniz. Aktardan aldığınız bitki de kurutulmuş olacağı için çoğunlukla çay halinde tüketilmektedir.

Peki, Sığırkuyruğu çayı nasıl yapılır?

Bitkinin çayını yaparken bir tutam sığırkuyruğuna ve bir bardak suya ihtiyacınız var. Önceden kaynattığınız suyun içerisine 1 tatlı kaşığı sığırkuyruğu otu koyarak demlenmeye bırakınız. 10- 15 dakika demlendikten sonra süzerek çayınızı içebilirsiniz.

Sığırkuyruğu Otu Yağı Nedir?

Sığırkuyruğu otunu doğrudan kullanabileceğiniz gibi bitkinin yağını da kullanabilirsiniz. Sığırkuyruğu yağı da tıpkı çayı gibi oldukça etkilidir. Fakat bitkinin çayını ve yağını her zaman doğru, bilinçli ve düzenli kullanmak gerekir. Aktarlardan bu bitkinin yağını kolaylıkla temin edebilirsiniz. Aynı zamanda evde kendiniz de yağ elde edebilirsiniz. Evde yapacağınız yağ daha güvenilir olacaktır. Bunun için ihtiyacınız olan:

Cam kavanoz

Sığırkuyruğu otu

Saf zeytinyağı

Sığırkuyruğunun taze veya kurutulmuş olması fark etmemektedir. Elinizde hangisi varsa onunla yağ yapabilirsiniz. Küçük bir kavanozda yapmanız her zaman daha avantajlı olacaktır. Böylelikle yağı kavanoz içinde çok bekletmemiş ve ihtiyaç duydukça yeni yağ yapmış, kullanmış olursunuz. Cam kavanozun içerisine bitkiyi yerleştirmelisiniz.

Kavanozun yarısından biraz az bitkiyi kullanabilirsiniz. Geri kalan kısımda ise kavanozun ağzına kadar saf zeytinyağı kullanmalısınız. Zeytinyağının organik olması önemlidir. Aksi takdirde istediğiniz kalitede yağı elde edemezsiniz. Kavanozu hava almayacak bir şekilde sıkı kapattıktan sonra güneş gören bir alana koymalısınız. Burada 2 ile 3 hafta arasında bekleyen kavanozu daha sonra açarak içindeki yağı kullanabilirsiniz. Yağı, cilt üzerinde uygulayarak cilt sorunlarının giderilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer açık yaranız varsa doktora danışmadan açık yaraya bu yağı kullanmamalısınız.

Sığırkuyruğu Otu Faydaları Dışında Zararları Var mı?

Sığırkuyruğu zararları çok fazla olmasa da vardır. Bitkinin ciddi yan etkileri bulunmasa da bitkilerin kullanımına her zaman dikkat edilmeli ve bilinçli bir şekilde bitki kullanılmalı. Sığırkuyruğu otunun da çok ciddi yan etkileri bulunmasa da bazı zararları bulunuyor. Bitki çayını ve yağını düzenli kullanmak ne kadar önemliyse bilinçli kullanmak da en az o kadar önemli. Bitki çayı günde 2 fincandan fazla tüketilmemelidir. Aynı zamanda düzenli olarak kullandığınız bitki çayına ara vermeniz gerekir. Vücudunuzu yormamanız adına iki hafta düzenli içiyorsanız bir hafta çaya ara vermenizde fayda var. Böylelikle vücudunuzu dinlendirmiş olursunuz.

Eğer ciddi bir kronik rahatsızlığınız varsa, böbreklerinizde veya karaciğerinizde problem varsa doktorunuza danışmadan bitki çayını tüketmemelisiniz. Hamile ve emziren anneler de bu dönemde bitki çayını tüketmemelidir. Eğer birey bitki çayı tüketmek istiyorsa doktora danışmalı ve onay almalıdır. Cilt üzerine uygulanan bitki yağı bir haftadan fazla kullanılmamalıdır. Çünkü sık kullanılan yağ nedeniyle ciltte yağlanma oluşabilir.

Yağ sürmeden ve sürdükten sonra cilt temizlenmelidir. Eğer yağ kalıntıları cilt üzerinde kalırsa gözenekler tıkanacak, sivilce ve siyah nokta oluşumu başlayacaktır. Bu nedenle bir hafta kullandıktan sonra birkaç gün ara verilmeli ve cilt dinlendirilmelidir. Sığırkuyruğu otu aynı zamanda sabun olarak üretilmektedir. Sabun olarak da kullanabileceğiniz bitki sayesinde cildinize canlılık kazandırabilirsiniz. Kesin etki görmek istiyorsanız bitkinin çayını, yağını ve sabununu düzenli kullanmanız gerekir. Fakat her zaman bilinçli olarak kullanmalı, sağlığınızı korumak için çabalarken sağlığınıza zarar vermemelisiniz.

Sığır Kuyruğu Faydaları İbrahim Saraçoğlu Sığır Kuyruğu Yine Öksürükotu Gibi, Dölyatağı (Rahim) Kanamalarında da Etkili Bir İyileştirme Gücüne Sahip Olduğunu Belirtmektedir. Sığırkuyruğunun yaprak ve çiçekleri, yapışkan bitki sıvısı, saponinler, uçucu yağ ve verbaskosit adı verilen flavonitler ile glikozitleri içerir. Bol miktarda nektar içeren çiçekleri, bal arılarını bitkiye çeker.

Sığır kuyruğu çiçeği nerede yetişir?

Ana vatanının Avrupa olduğu söylenen bitki, ülkemizde en çok Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde yetişiyor. Güneşi seven sığırkuyruğu, güneşin en yoğun olduğu dönemler diyebileceğimiz yaz-sonbahar arasında çiçekleniyor.



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