Sığınmacılıktan belediye başkanlığına... Suriyeli Ryyan Alshebl'ın Almanya'daki hikayesi

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Ostelsheim kasabasında Nisan ayında yapılan belediye başkanlığı seçimini kazanan Suriye kökenli Ryyan Alshebl bu akşam düzenlenen törenle yemin ederek resmen görevine başladı.

Nisan ayı başında yapılan belediye başkanlığı seçimlerine bağımsız aday olarak giren Ryyan Alshebl, yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu kasabada oyların yüzde 55,41'ini alarak zafer kazanmıştı.

Haziran ayı sonunda belediye başkanlığı görevini üstlenen Alshebl, ilgilenmek istediği ilk konuların çocuk bakım olanakları ve iletişim olduğunu belirtti.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Almanya'ya sığınmacı olarak gelen ve 29 yaşında belediye başkanı seçilen Alshebl'in hikayesi Alman basınında ve yabancı medyada ilgi ile karşılanıyor.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde yaşayan ve bu şehirde öğrenim gören Alshebl, 21 yaşındayken askerlik hizmeti yaparak savaşa katılmak istemediği için ülkeden kaçmayı seçti. Kendi anlatımına göre, Suriye üzerinden Lübnan'a ve oradan da Türkiye'ye giden Alshebl, Ege Denizi'ni botla geçerek Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaştı. 2015 yılında Almanya'ya geldikten sonra Karlsruhe yakınlarındaki Cawl kasabasında yaşamaya başlayan Alshebl, Almanca öğrendi ve 2022 yılında Alman vatandaşlığına geçti.

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Baden-Württemberg Belediyeler Birliği'nin verdiği bilgilere göre Alshebl, Almanya'nın güneybatısında belediye başkanlığı görevini üstlenen ilk Suriye kökenli oldu. Ayrıca Alshebl, Almanya'daki en genç 20 belediye başkanı arasında yer alıyor.

Kaynak: Deutsche Welle