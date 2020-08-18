  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sığınmacıların bindiği bottan 13 FETÖ şüphelisi çıktı
Aktüel

Sığınmacıların bindiği bottan 13 FETÖ şüphelisi çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan 13 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:45:21 -
Sığınmacıların bindiği bottan 13 FETÖ şüphelisi çıktı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan 13 FETÖ şüphelisinden ikisi örgüt üyeliğinden, 11'i yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma girişiminden tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında bir grup sığınmacının lastik botla Midilli Adası'na doğru açıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 22 sığınmacı yakalandı.

Karaya çıkarılan sığınmacılardan birinin Afganistan, 21 kişinin ise Türk vatandaşı olduğu tespit edildi.

Türk vatandaşların yapılan kimlik kontrollerinde 11'inin daha önce haklarında FETÖ'den işlem yapılan şüpheliler olduğu, Cemal K. (28) ve Şeyma Nur Y'nin (30) ise örgüt üyeliğinden arandığı belirlendi.

Çanakkale'ye getirilen 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 11'i yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişimi, ikisi ise FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

Diğer 9 kişi arasındaki 5 çocuğun yakınlarına teslim edildiği, 4 kişi hakkında ise işlem yapıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü
Dünya

O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü

Somali, Tarım Bakanı Abdukadir Abukar'a yapılan suikastle sarsıldı. Bakan, uğradığı suikastte hayatını kaybetti.

Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek
Gündem

Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek

Stratejist yazar Ertan Özyiğit, koronavirüs sonrası yeni dünya düzeninde meydana gelebilecek felaketi açıkladı.
ABD duyurdu: Sondaja açıyoruz
Dünya

ABD duyurdu: Sondaja açıyoruz

ABD, Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sığınağını (ANWR) petrol ve gaz sondajına açacağını açıkladı.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı