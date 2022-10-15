Siğillerinize veda etmek artık daha kolay!

Siğiller genellikle bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıkar. Görsel olarak da kötü duran siğiller bulaşıcı bile olabilir. Siğiller koparılması tehlikeli olan cilt yaralarıdır. Siğil tedavisinde kesinlikle doğal yollar vardır ve bu yollar kökten çözüm sunabilir.

Siğiller daha çok bağışıklık sisteminin düşmesiyle ortaya çıkar. Siğiller el, ayak gibi vücudunuzun her yerinde çıkabilir ve can yakabilir. Siğillerin tedavisi için cerrahi yöntemler bulunsa da bu yönteme başvurmak istemeyebilirsiniz. Bu yöntemlerle siğillerinizden kurtulmanız mümkündür. Ancak genital bölge siğilleri için bu yöntemler uygun değildir. Kesinlikle denemeyin.

Sarımsak limon yöntemi

Siğil tedavisinde olumlu sonuçlar elde etmenizi sağlayacak muhteşem karışım ‘’ sarımsaklı limon…’’ Sarımsağın antiviral etkisi ve limonun asidi birleşince ortaya onarıcı, zararsız ve doğal bir yöntem çıkıyor. Sarımsak ve limon karışımı siğillerin yayılmasını önler, kurutur ve yok eder. Bu yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler; 1 diş sarımsak ve 10 ml limon suyudur.Yapılışı ise; sarımsağı ezin ve limon suyu ile karıştırın. Siğil üzerine uygulayın ve 40 dakika bekletin. Ardından suyla yıkayın. Bu yöntemi siğiller geçene kadar her gün uygulamanız gerekir.

Aspirin ve yoğurt yöntemi

Aspirin ve yoğurt karışımı cildinizi temizler ve cildin pH dengesini korur. Üç adet aspirini toz haline getirin ve daha sonra 2 yemek kaşığı yoğurt ile aspirin tozunu karıştırın. Karışımı siğillerin üzerine uygulayın ve 30 dakika bekletin. Ardından sıcak suyla durulayın.

Karbonat ve Hindistan cevizi suyu

Bu karışım da sarımsak ve limon karışımı gibi antiviral özelliğe sahiptir, ölü hücreleri yok eder. 1 çorba kaşığı karbonatı ve 15 gram hindistan cevizi suyunu kremsi bir hal alana kadar karıştırın. Kremi siğilin üzerine sürün ve yaklaşık 5 dakika o bölgeye masaj yapın. 30 dakika beklettikten sonra yıkayın. Siğil geçene kadar her gün uygulayabilirsiniz.