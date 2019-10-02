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Siğil için doğal tedavi yöntemleri! Siğile ne iyi gelir? Siğil için hangi doktora gitmeliyim?

İnsandan insana bulaşması sonucu, bağışıklık sisteminin zayıflaması,hijyenli olması gereken havlu,tarak gibi eşyaların ortak kullanılması ve kuru ciltte oluşan çatlaklar gibi sebeplenden oluşan siğiller el,ayak ve yüz gibi vücudun çeşitli bölgelerinde çıkarak huzursuz olduğumuz bir cilt hastalığıdır.

02 Ekim 2019 Çarşamba 23:36
Siğil için doğal tedavi yöntemleri! Siğile ne iyi gelir? Siğil için hangi doktora gitmeliyim?

Siğil durumunda evde uygulanacak doğal tedavi yöntemleri dışında bir cilt doktoruna başvurunuz.

Siğil için evde yapılacak doğal yöntemler;

Limon ve sarımsak ile yapılan kür düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman siğilin iz bırakmadan yok olmasını hızlandırmaktadır.

Birkaç damla çay ağacı yağını iki çorba kaşığı suya damlatın ve siğillerinizin üstüne sürün. Günde birkaç kez tekrarlayın.

Siğilli bölgeye birkaç damla propolis uygulayın. Daha sonra üstünü pamuk yardımı ile kaplayın.

Siğilleriniz üzerine hint yağı sürüp kurumasını bekleyin. Günde 3 kere tekrarlayın.

Bir hafta boyunca her gece yatarken pamuğu elma sirkesine batırın ve siğilinizin üstüne yerleştirin. Pamuğu bant yardımı ile sabitleyin. Sabah olduğunda pamuğu çıkarın.

Günde bir kere 2 diş sarımsağı ezip posasını siğilinize sürün.

Günde bir kere siğilinize birkaç dakika boyunca muz kabuğunu sürün.

4 yemek kaşığı kabartma tozunu bir kase suya ekleyin. Siğilli elinizi veya ayağınızı bu kasede yarım saat bekletin.

Siğilinizin üstüne bir miktar taze incir suyu uygulayın. Günde 3 kere tekrarlayın.
4 aspirin tabletini ezin ve biraz su ekleyin. Karışımı siğillerinizin üzerine uygulayın. Gece boyunca bekletin.
Siğilli bölgeye koli bandını yapıştırın. Siğil düşene kadar koli bandını orada bırakın.

Sağlıklı Günler.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:36
  1. Siğil

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