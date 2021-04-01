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Sağlık Sigarayı bırakmak isteyenlere devlet yardım mı yapıyor? Hastane tedavileri ücretsiz mi?
Sağlık

Sigarayı bırakmak isteyenlere devlet yardım mı yapıyor? Hastane tedavileri ücretsiz mi?

Sigara sağlığa zararlıdır. Sigara illetini bırakmak isteyen binlerce vatandaş bulunmakta. Sigarayı bırakmak istediği halde bir türlü bırakamayan ya da bırakmak için yeterli desteği alamayanlara devlet yardım elini bir kez daha uzattı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, sigarayı bırakmak isteyenlerin tedavi masraflarını devlet karşılayacak. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 08:48:00 -
Sigarayı bırakmak isteyenlere devlet yardım mı yapıyor? Hastane tedavileri ücretsiz mi?

Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4736 sayılı Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.

 

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