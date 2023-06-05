Sigaraya zam mı geldi? Sosyal medyada gündem oldu! En pahalı ve en düşük sigara fiyatları

Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medyada ortaya atılan sigaraya 5 TL zam geldi iddiası kısa süre içerisinde oldukça etkileşim aldı. Sigara kullanan vatandaşlar ortaya atılan iddiaların ardından sigaraya zam mı geldi sorusunu aratıyor. İşte 4 Haziran en pahalı ve en düşük sigara fiyatları...

Sigara zamları sigara kullanan vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddia ile her sigara paketine 5 TL civarında zam geldiği söylendi. Peki, Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Haziran en pahalı ve en yüksek sigara fiyatları...

Sosyal medyada ortaya atılan sigaraya zam geldi iddiasının ardından resmi bir açıklama yapılmadı.

EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

En pahalı sigara fiyatının 43 TL, en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olacağı iddia edildi.

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