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Ekonomi Sigaraya zam geldi mi?
Ekonomi

Sigaraya zam geldi mi?

2021 yılına girilmesinin ardından milyonlarca kişinin tükettiği sigara ve tütün mamullerinin fiyatlarına da büyük oranda zam geleceği öğrenildi. Peki sigara fiyatları ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 14:21:00 -
Sigaraya zam geldi mi?

Türkiye'de sigara başta olmak üzere tütün mamullerine yönelik başlatılan kampanyalarla sigara ve tütün kullanımı azaltılmaya çalışılıyor. Sigara paketi fiyatlarına gelen zamlarla sigara alışkanlığı olan vatandaşların sigara içmeleri azaltılmaya çalışıldığı aktarıldı.


2021 sigara fiyatları ne kadar olacak?


Sigara fiyatlarına henüz kesin bir zam gelmedi. Birçok marka tarafından üretilen sigara ve tütün mamullerine gelecek zamla birlikte en düşük sigara paketi fiyatının 20 TL olabileceği biliniyor.

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