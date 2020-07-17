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Sigaraya ne kadar zam yapıldı? Resmi gazetedeki sayılar...

Sigaraya ne kadar zam yapıldı? Resmi gazetedeki sayılar kullanıcıları korkutsa da gereken zam sigaraya yapıldı. Peki ama sigara zammı ne kadar? Sigara için zam oranları ne oldu? Sigara fiyatlarındaki son durum ne? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-17 19:20:00 -
Sigaraya ne kadar zam yapıldı? Resmi gazetedeki sayılar...

Sigaraya zam ne kadar geldi? 1 paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan 9,13 liraya yükseldi. Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı. Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira oldu.

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