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Sigaradaki ÖTV oranı artırıldı

Tütün içeren sigara başta olmak üzere bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 63'ten 67'ye çıkartıldı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 07:08
Sigaradaki ÖTV oranı artırıldı

Bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tütün içeren sigara başta olmak üzere, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye yükseltildi.

Söz konusu ürünlerde asgari maktuvergi tutarı sıfırlanırken, maktu vergi tutarı 0,4200 lira ile aynı kaldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 06:05
  1. sigara
  2. vergi
  3. maktu

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