Sigara zammı son dakika ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar oldu? Philip Morris, BAT, JTİ ücretleri:
Sigaraya ne kadar zam geldi? Yeni sigara zammı ne kadar? soruları Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla birlikte artan petrol fiyatları sonrası akaryakıt ürünlerine ardı ardına zam geldi. Zamdan ayçiçek yağı da nasibini alırken, sağlığa zararlı olan sigara fiyatlarına zam gelip gelmediği de sigara kullananlarca merak edilmeye başlandı. Peki 2022 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara fiyatları 2022 Sigara zammı ne kadar oldu? Philip Morris, BAT, JTİ marka sigaralara zam geldi mi? İşte yeni sigara fiyatları...
Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca tütün kullanıcısı yeni sigara fiyatları ile karşılaşacak. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara fiyatlarına zam geldiği haberinin duyurulması ile birlikte güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte 13 Mart 2022 Philip Morris grubuna ait zamlı sigara fiyatları;
Philip Morris sigara ne kadar oldu?
Marlboro Roll 50: 25,00 TL
Marlboro Edge: 25,00 TL
Marlboro Touch: 26,00 TL
Marlboro: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
Muratti: 25,00 TL
Muratti BLU: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
L&M: 23,50 TL
Philip Morris marka sigara fiyatları
Kent: 22,00
Kent D Range: 22,00
Kent Blue: 22,00
Kent Slims: 25 TL
Tekel 2000: 21,5 TL
Tekel 2001: 21,5 TL
Viceroy: 22,00 TL
Pall Mall: 22,00 TL
Samsun 22,00 TL
Maltepe: 22,00 TL
Rothmans: 21,50 TL
JTİ sigara fiyatları
Winston Slender: 22 TL
Winston Xsence: 24 TL
Winston: 23 TL
Camel Slender: 21,5 TL
Camel 22 TL
LD: 21,5 TL
Monte Carlo: 21,5 TL