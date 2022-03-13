Sigara zammı son dakika ne kadar? Sigara fiyatları ne kadar oldu? Philip Morris, BAT, JTİ ücretleri:

Sigaraya ne kadar zam geldi? Yeni sigara zammı ne kadar? soruları Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla birlikte artan petrol fiyatları sonrası akaryakıt ürünlerine ardı ardına zam geldi. Zamdan ayçiçek yağı da nasibini alırken, sağlığa zararlı olan sigara fiyatlarına zam gelip gelmediği de sigara kullananlarca merak edilmeye başlandı. Peki 2022 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara fiyatları 2022 Sigara zammı ne kadar oldu? Philip Morris, BAT, JTİ marka sigaralara zam geldi mi? İşte yeni sigara fiyatları...