Sigara tartışması kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu bıçakladı!
İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk sigara vermediği gerekçesiyle 16 yaşındaki bir başka çocuğu bıçaklayarak yaraladı. 16 yaşındaki çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
zmir'de yaşları 18'den küçük iki çocuğun kavgası kanlı bitti...
Olay, Perşembe akşamı Menderes ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde ikamet eden A.A.U. (16), akraba ziyareti için gittiği mahallede camiden çıktığı sırada C.U. (14) ile karşılaştı.
İddiaya göre, C.U.'nun sigara istemesi ve A.A.U.'nun bu talebi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
SALDIRGAN 14, AĞIR YARALANAN 16 YAŞINDA
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.U., yanındaki bıçakla A.A.U.'yu yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir'deki bir çocuk hastanesine sevk edilen A.A.U., acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonun ardından gencin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Bıçaklı saldırgan serbest
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli C.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.