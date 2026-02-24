  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
24 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 24 Şubat 2016: Mehmed Kırkıncı'nın vefatı (Risale-i Nur Talebesi, Âlim) ABD, nükleer silah kontrolü için Rusya ve Çin ile masaya oturuyor NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2026" başladı! Trump’tan İran’a açık tehdit: "Anlaşma olmazsa o halk için kötü bir gün olacak!" ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump’a "uzun savaş" uyarısı! Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları İsrail'e indi Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Yerel Sigara tartışması kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu bıçakladı!
Yerel

Sigara tartışması kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu bıçakladı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Sigara tartışması kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu bıçakladı!

İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk sigara vermediği gerekçesiyle 16 yaşındaki bir başka çocuğu bıçaklayarak yaraladı. 16 yaşındaki çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

zmir'de yaşları 18'den küçük iki çocuğun kavgası kanlı bitti...

Olay, Perşembe akşamı Menderes ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde ikamet eden A.A.U. (16), akraba ziyareti için gittiği mahallede camiden çıktığı sırada C.U. (14) ile karşılaştı.

İddiaya göre, C.U.'nun sigara istemesi ve A.A.U.'nun bu talebi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

SALDIRGAN 14, AĞIR YARALANAN 16 YAŞINDA

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.U., yanındaki bıçakla A.A.U.'yu yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir'deki bir çocuk hastanesine sevk edilen A.A.U., acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonun ardından gencin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bıçaklı saldırgan serbest

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli C.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İnternetten tanışıp evine gittiği genci 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İnternetten tanışıp evine gittiği genci 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Gündem

İnternetten tanışıp evine gittiği genci 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandı: 1 tutuklama
Çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandı: 1 tutuklama

Gündem

Çocuğu kurtarmak isterken bıçaklandı: 1 tutuklama

Bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
Bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 zanlı tutuklandı

Yerel

Bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 zanlı tutuklandı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23