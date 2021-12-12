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Aktüel Sigara kullananlara kötü haber! Bir zam daha geldi
Aktüel

Sigara kullananlara kötü haber! Bir zam daha geldi

8 Aralık Çarşamba günü P.M., ertesi gün ise JT. ve TT. gruplarında gidilen 2 TL'lik fiyat artışının ardından bugünse İ.T. grubu sigaralarına zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlara göre grubun en ucuz sigarası 16,50 TL, en pahalısı ise 22 TL oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 16:58:00 - 2021-12-12 16:58:44
Sigara kullananlara kötü haber! Bir zam daha geldi

Sigara fiyatlarına üst üste zam gelmeye devam ediyor. 8 Aralık Çarşamba günü P.M. grubuna ait sigaralara 2 TL zam gelirken grubun en ucuz sigarası 17,50, en pahalı sigarası ise 25 TL olmuştu.

9 Aralık'ta JT. ve TT gruplarına 2 TL zam yapılmıştı

Ertesi gün ise JT. grubuna 2 TL'lik zam gelmiş ve grubun en pahalı sigarasının fiyatı 40 TL'ye yükselmişti. Aynı gün TT grubuna da bir zam yapılmış ve grubun en ucuz sigarası 14 TL olurken, en pahalı sigaranın fiyatı 19 TL'ye çıkmıştı.

Sigara kullananlara bir kötü haber daha

Sigaralarla ilgili zam haberler ini sosyal medya hesabından duyurmasıyla bilinen Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'tan tiryakilere bugün bir kötü haber daha geldi.

Grubun en ucuz sigarası 16.50 TL oldu

P.M., JT. ve TT gruplarının ardından bugün de İ.T. grubu sigaralarında zamma gidildi. Yarından itibaren geçerli olacak fiyatlara göre grubun en ucuz sigarası 16,50 TL olurken, en pahalı sigarası ise 22 TL'ye yükseldi.

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