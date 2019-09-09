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Sigara kaçakçılarından kızaklı zula

Adana’da bir tırın kasasının alt tarafına kızak sistemi ise zulalanmış bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:51
Sigara kaçakçılarından kızaklı zula

Adana’da bir tırın kasasının alt tarafına kızak sistemi ise zulalanmış bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, sigara kaçakçılığının önüne geçmek için tedbirlerini artırdı. Polis D-400 karayolunda uygulama alanında bu tedbirler kapsamında şüphelendiği bir tırı durdurdu. Polis önce tırda yaptığı aramada kaçak sigara bulamadı. Ancak yapılan detaylı aramada tırın kasasının alt tarafına kızak sistemi yapılarak sigaraların buraya saklandığı saptandı. Polis kızak sisteminin halatından tutup çektiğinde kaçak sigara paketleri bir bir çıktı. Polis, bin 350 paket kaçak sigaraya el koyarken E.Ç. isimli zanlı da gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:51
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