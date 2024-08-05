Sigara fiyatlarında önemli düzeltme!
Sigara fiyatlarında değişikliğe gidildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 5 TL'lik zam geldiğini duyurdu.
Sigara fiyatlarında değişikliğe gidildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 5 TL'lik zam geldiğini duyurdu.
Sigara tiryakilerini üzecek bir gelişme yaşandı...
Temmuz başında yapılan 3-4 TL'lik sigara zammına bir yenisi daha eklendi.
Buna göre Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.
5 TL ZAM GELDİ
Dündar'ın duyurusuna göre sigara fiyatlarına paket başı 5 TL zam geldi.
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Böylelikle sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL; en ucuzu ise 69 lira oldu.
EN UCUZU 69 LİRA OLDU
Dündar, "Hayırlı olsun zam geldi. Paket başı 5 lira." diye yazdı.
Öte yandan zamlı sigara fiyatlarının bugünden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.