Sigara fiyatlarında önemli düzeltme!

Sigara fiyatlarında değişikliğe gidildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 5 TL'lik zam geldiğini duyurdu.

Sigara tiryakilerini üzecek bir gelişme yaşandı...

Temmuz başında yapılan 3-4 TL'lik sigara zammına bir yenisi daha eklendi.

Buna göre Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

5 TL ZAM GELDİ

Dündar'ın duyurusuna göre sigara fiyatlarına paket başı 5 TL zam geldi.

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Böylelikle sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL; en ucuzu ise 69 lira oldu.

EN UCUZU 69 LİRA OLDU

Dündar, "Hayırlı olsun zam geldi. Paket başı 5 lira." diye yazdı.

Öte yandan zamlı sigara fiyatlarının bugünden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.