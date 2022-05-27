Sigara fiyatları son dakika zam mı geldi? Sigarada ÖTV ne kadar?
Sağlığa zararlı olan sigara ve alkol fiyatları zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Kanser başta olmak üzere bir çok hastalığın tetikçisi olarak gösterilen sigaraya ilişkin yeni gelişme Resmi Gazete’de yayımlandı. sigarada ÖTV ne kadar? Sigara ÖTV ne kadar oldu? ÖTV sigarada arttı mı?
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı.
Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu.