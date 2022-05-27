Sigara fiyatları son dakika zam mı geldi? Sigarada ÖTV ne kadar?

Sağlığa zararlı olan sigara ve alkol fiyatları zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Kanser başta olmak üzere bir çok hastalığın tetikçisi olarak gösterilen sigaraya ilişkin yeni gelişme Resmi Gazete’de yayımlandı. sigarada ÖTV ne kadar? Sigara ÖTV ne kadar oldu? ÖTV sigarada arttı mı?