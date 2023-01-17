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Ekonomi Sigara fiyatları güncellendi! İkinci indirim geldi
Ekonomi

Sigara fiyatları güncellendi! İkinci indirim geldi

JTI grubu sigaralarına yapılan 1 lira indirimin ardından BAT ve Philip Morris grubu da sigara fiyatlarını 1 lira indirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 17:50:00 -
Sigara fiyatları güncellendi! İkinci indirim geldi

JTI grubu sigaralarına yapılan 1 lira indirimin ardından BAT ve Philip Morris grubu da sigara fiyatlarını 1 lira indirdi.

Yılbaşı itibariyle sigara gelen zam sonrası bu kez indirim geldiği duyuruldu. Türkiye Tekel Bayileri Platformu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bazı sigara markalarında 1 TL indirim olacağını duyurdu.

Sigara fiyatları 1 TL geri çekildi

Yapılan açıklamada "JTI firması yarından itibaren (13 Ocak 2023) bazı sigara fiyatlarını 1 TL geri çekti” denildi.

Fiyatlar ortalama 32 lira seviyesine geriledi

JTI grubu sigaralarına yapılan 1 lira fiyat düşüşü ardından BAT ve Philip Morris grubu da sigara fiyatlarında 1 TL indirdi. Böylelikle sigara fiyatları ortalama 32 lira seviyesine geriledi.

 

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