Sigara fiyatları güncellendi! İkinci indirim geldi
JTI grubu sigaralarına yapılan 1 lira indirimin ardından BAT ve Philip Morris grubu da sigara fiyatlarını 1 lira indirdi.
JTI grubu sigaralarına yapılan 1 lira indirimin ardından BAT ve Philip Morris grubu da sigara fiyatlarını 1 lira indirdi.
Yılbaşı itibariyle sigara gelen zam sonrası bu kez indirim geldiği duyuruldu. Türkiye Tekel Bayileri Platformu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bazı sigara markalarında 1 TL indirim olacağını duyurdu.
Sigara fiyatları 1 TL geri çekildi
Yapılan açıklamada "JTI firması yarından itibaren (13 Ocak 2023) bazı sigara fiyatlarını 1 TL geri çekti” denildi.
Fiyatlar ortalama 32 lira seviyesine geriledi
JTI grubu sigaralarına yapılan 1 lira fiyat düşüşü ardından BAT ve Philip Morris grubu da sigara fiyatlarında 1 TL indirdi. Böylelikle sigara fiyatları ortalama 32 lira seviyesine geriledi.