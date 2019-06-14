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Şifreli haberleşen FETÖ'cülere ağır darbe!

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 10:59
Şifreli haberleşen FETÖ'cülere ağır darbe!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Yapılan operasyon sonucunda, gözaltı kararı verilenlerden 6 şüpheli yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "örgüt üyesi özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ve örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 18 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği" bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 6'sının yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:59
  1. Ankara
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. FETÖ
  4. kamu iktisadi

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