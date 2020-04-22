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Spor

Şifo Mehmet’ten olay yorum: Bu cinayet gibi bir şey olur

Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglerin seyircisiz oynanması ihtimaline değinen Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Bence seyircisiz oynamak futbol adına cinayet gibi bir şey" dedi.

2020-04-22 17:39:00 - 2020-04-22 17:47:01
Şifo Mehmet’ten olay yorum: Bu cinayet gibi bir şey olur

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un teknik patronu Mehmet Özdilek, DHA’nın sorularını cevapladı.

Maçlar eğer oynanırsa seyircisiz oynanacak, bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Özdilek şu cevabı verdi:

Tam son haftalarda ayrılığa giriyorsunuz ve tekrar o 6 haftayı oynamak zorundasınız. Birçok oyuncunun transferi var, sözleşmesi bitiyor. Sizin hedefiniz var. 6 hafta sonra kulübünden ayrılacak, gel bu savaşta birlikte olalım diyeceksiniz, oyuncu ne kadar konsantre olacak? Kolay bir süreç beklemiyor kulüpleri. Futbol seyirciyle, statların dolu olmasıyla güzel. Teknik adamı da, sporcuyu da ortama adapte eder. Bence seyircisiz oynamak futbol adına cinayet gibi bir şey.

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Yorumlar

Aydın

Mehmet aklını kendine sakla!
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Burak

buda takımın konsatrasyonu düşünüyor sanki diğer takımın taraftarlar gelmiş gibi canın düşün sen ...
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