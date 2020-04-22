Şifo Mehmet’ten olay yorum: Bu cinayet gibi bir şey olur

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un teknik patronu Mehmet Özdilek, DHA’nın sorularını cevapladı.

“Maçlar eğer oynanırsa seyircisiz oynanacak, bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Özdilek şu cevabı verdi:

“Tam son haftalarda ayrılığa giriyorsunuz ve tekrar o 6 haftayı oynamak zorundasınız. Birçok oyuncunun transferi var, sözleşmesi bitiyor. Sizin hedefiniz var. 6 hafta sonra kulübünden ayrılacak, gel bu savaşta birlikte olalım diyeceksiniz, oyuncu ne kadar konsantre olacak? Kolay bir süreç beklemiyor kulüpleri. Futbol seyirciyle, statların dolu olmasıyla güzel. Teknik adamı da, sporcuyu da ortama adapte eder. Bence seyircisiz oynamak futbol adına cinayet gibi bir şey.”