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Gündem Sıfıra sıfır elde var sıfır! Davutoğlu'nun 'esselamü aleyküm' balonu patladı
Gündem

Sıfıra sıfır elde var sıfır! Davutoğlu'nun 'esselamü aleyküm' balonu patladı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 13:50:00 -
Sıfıra sıfır elde var sıfır! Davutoğlu'nun 'esselamü aleyküm' balonu patladı

Seçimden önce 'esselamü aleyküm dersem Anadolu'yu ayağa kaldırırım' diyen Ahmet Davutoğlu kendi logosu ile seçime giremediği gibi listesinden girdiği CHP'nin oylarını yerinden kıpırdatamadı. Davutoğlu'nun işaret ettiği Anadolu'da AK Parti ezici üstünlük sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdiği 21. seçimini kazandı.

Başını terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP olmak üzere 7 siyasi partinin gazıyla Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na sandıkta tarihi bir ders veren Erdoğan 5 puan fark attı.

Yaklaşık 2,5 milyon farkla seçimi kazanan Erdoğan'ın oylarını bölmek için yola çıkan Ahmet Davutoğlu ise kendi logosu yerine CHP listelerinden seçime girdi.

Seçimden önce 'esselamü aleyküm dersem Anadolu'yu ayağa kaldırırım' diyen Davutoğlu CHP'nin oylarını yerinden kıpırdatamadı.

Ahmet Davutoğlu'nun işaret ettiği Anadolu'da AK Parti ezici üstünlük sağladı.
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