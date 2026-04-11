SON DAKİKA
Kilise olunca sesleri çıkmıyor! ‘Bıktık bu camilerden ya bıktık’ CHP’li Kayışoğlu sarı gazı yedi, dili çözüldü: Hiç susmadan 1 dakikada 75 kelime konuştu Taşgetiren’e ayetli gönderme! “Hak ile batılı karıştırma” Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı Yine CHP’li belediye yine skandal iddialar! Bankamatik memurluğu Buca’ya sıçradı Askeri üsteki İspanyolları kovdu: Netanyahu İspanya'yı düşman ilan etti! Tek dertleri AK Parti’ye kaybettirmek olanlara ibret olsun! İşte rüşvet sanığının aldığı seçimin perde arkası Enerji Bakanı Bayraktar Çağrı Bey’i Somali’de karşılardı: Enerjide yeni bir dönem başladı Özgür sonunda motoru yaktı: Erken seçim istememek anayasa ihlaliymiş! CHP'den flaş karar! İhraç edildi
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden düşüp ölüme 2 tutuklama

Edirne’de bir lunaparkta “Sıfır yer çekimi” adlı eğlence aletinden düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Sedat Çoktaş’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı. İşletmeci ile bir çalışan, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Edirne’de genç bir adamın yaşamını yitirdiği lunapark kazasına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. “Sıfır yer çekimi” isimli eğlence aletinden fırlayarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sedat Çoktaş’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında işletmeci H.K. ile lunapark çalışanı E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Lozan Caddesi'nin Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta meydana geldi. Sedat Çoktaş, lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırladı.

Durumu fark eden lunapark çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sedat Çoktaş, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çoktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Sedat Çoktaş'ın kaza geçirdiği lunaparkta gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığı konusunda inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından lunapark sahibi ve 5 çalışanın ifadelerine başvuruldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen işletmeci H.K. ile lunapark çalışanı E.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

CHP’li Kayışoğlu sarı gazı yedi, dili çözüldü: Hiç susmadan 1 dakikada 75 kelime konuştu
Gündem

CHP’li Kayışoğlu sarı gazı yedi, dili çözüldü: Hiç susmadan 1 dakikada 75 kelime konuştu

Rüşvet, yolsuzluk ve suç örgütü suçlamasıyla tutuklanan CHP’li belediye başkanını savunmak için korsan gösteriye katılan CHP milletvekili Nu..
Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!
Sosyal Medya

Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek amacıyla düzenlenen barışçıl protesto gösterileri, polisin sert müdahalesiyle bir kez daha ..
CHP’li Gazeteciden Şok İtiraf: Ne kadar FIRILDAK ne kadar ÜÇKAĞITÇI varsa CHP’den belediye başkanı yapmışlar
Gündem

CHP’li Gazeteciden Şok İtiraf: Ne kadar FIRILDAK ne kadar ÜÇKAĞITÇI varsa CHP’den belediye başkanı yapmışlar

CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Mehmet Mert, bir televizyon programında partisinin belediye başkanı tercihlerine yönelik zehir zemberek..
