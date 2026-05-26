  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
700 yıllık mezarlıkta usulsüz kazı skandalı! Çalışmalar apar topar durduruldu DİTİB'e bağlı 864'üncü eser! Almanya'da Fatih Camii açıldı Milyonluk hırsızlık çetesi çökertildi: 6 şüpheli tutuklandı Tarihin en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye’den o kent listede yer aldı Türkiye'deki Katar devine 1 milyar lira ceza AB’den Gazze itirafı: İnsani yardım akışı son derece yetersiz ve düzensiz Ebola virüsü için merkez üssünden kritik uyarı! Felaketi önlemek için acil müdahale şart
Gündem
7
Yeniakit Publisher
700 yıllık mezarlıkta usulsüz kazı skandalı! Çalışmalar apar topar durduruldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

700 yıllık mezarlıkta usulsüz kazı skandalı! Çalışmalar apar topar durduruldu

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki tarihi kabristanda yapılan kazı çalışması, usulsüz gerçekleştirildiği iddiasıyla durduruldu. Açılan mezarlar yeniden kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#1
Foto - 700 yıllık mezarlıkta usulsüz kazı skandalı! Çalışmalar apar topar durduruldu

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir kabristanda gerçekleştirilen kazı, usulsüz yapıldığı iddiasıyla durduruldu. Tarihi kabristan alanında usulüne uygun olmadan kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - 700 yıllık mezarlıkta usulsüz kazı skandalı! Çalışmalar apar topar durduruldu

Yapılan incelemelerde bazı mezarların açıldığı ve mezar taşlarının yerinden kaldırıldığı belirlendi. Yetkililerin müdahalesinin ardından açılan mezar yeniden kapatıldı, mezar taşları ise yerlerine yerleştirildi.

#3
Foto - 700 yıllık mezarlıkta usulsüz kazı skandalı! Çalışmalar apar topar durduruldu

Çevredeki vatandaşlarla kazıyı gerçekleştiren kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#4
Foto - 700 yıllık mezarlıkta usulsüz kazı skandalı! Çalışmalar apar topar durduruldu

Emekli öğretmen Abdurrahman Zeynel, gazetecilere, kabristanda tarihi öneme sahip mezarların bulunduğunu belirterek, "13 asırlık Erzurum Müftüsü İmam Davut'un ve bir başka kişinin kabri burada bulunuyor. Yaklaşık 700 yıllık kabirler usulüne uygun olmadan açılmış. İslami esaslara göre hareket edilmeden kemikler çıkarılmış. Yapılan işlem doğru değildir, ne İslami ne de milli değerlere uygun değildir." dedi. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

#5
Foto - 700 yıllık mezarlıkta usulsüz kazı skandalı! Çalışmalar apar topar durduruldu

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Halihazırda yol güzergahı üzerinde bulunan Çifte Kardeşler mezarının mevcut yerinden taşınmasına yönelik süreçte, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17 Ocak 2025 tarihli ve 6956 sayılı kararı doğrultusunda gerekli izinler alınmış ve proje onaylanmıştır. Koruma Kurulu kararı kapsamında işlemlerin, Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) denetiminde ve ilgili görevlilerin nezaretinde gerçekleştirilmesi planlanmış, bu doğrultuda Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli, imam ve KUDEB görevlileri için gerekli organizasyon yapılmıştır."

#6
Foto - 700 yıllık mezarlıkta usulsüz kazı skandalı! Çalışmalar apar topar durduruldu

Açıklamanın devamında ise "Yapılan incelemelerde, belirlenen usul ve saat dışında, ilgili görevliler hazır bulunmadan kazı çalışmalarına başlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu işlemin belediyemizin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştirildiği anlaşılmış olup, ekiplerimizin müdahalesiyle çalışmalar derhal durdurulmuştur. Yaşanan bu yanlış uygulama nedeniyle kamuoyunun hassasiyetini paylaşıyor, gerekli idari incelemenin başlatıldığını bildiriyoruz. Çifte Kardeşler Mezarı korunacak olup, bundan sonraki süreç ilgili kurul kararları ve denetimler çerçevesinde titizlikle yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti
Aktüel

Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti

Eskişehir’de yaşayan Yasin Kurt, aracının koltuklarını temizledikten sonra içinde uyuyunca ağır toksik zehirlenme yaşadı. Doktorların 'yaşam..
Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı!
Dünya

Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı!

Suudi Arabistan Hac Güvenlik Kuvvetleri, hac düzenlemeleri ve talimatlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Türk vatandaşı 8 kişinin gözaltına ..
Resmen duyurdular: 5 parti Kılıçdaroğlu ile değil Özgür Özel ile bayramlaşacak
Gündem

Resmen duyurdular: 5 parti Kılıçdaroğlu ile değil Özgür Özel ile bayramlaşacak

DEM Parti, Kurban Bayramı'nda Kılıçdaroğlu ve kurmayları ile bayramlaşmama kararı aldıklarını açıkladı. DEM Parti’nin resmen duyurduğu karar..
Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vurdu! Özgür pirince giderken bulgurdan da oldu!
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vurdu! Özgür pirince giderken bulgurdan da oldu!

Eski CHP’li Mehmet Sevigen, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve yandaşlarının Grup Başkanlığı hamlesini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ta..
Türk yapımı sürücüsüz otobüs ilk iş gününde tramvayla çarpıştı
Gündem

Türk yapımı sürücüsüz otobüs ilk iş gününde tramvayla çarpıştı

Otomotiv şirketi Karsan'ın ürettiği sürücüsüz otobüs, İsveç'te yolcu taşımaya başladıktan yalnızca bir saat sonra kazaya karıştı. Ani fren y..
O videonun kurgu olduğu ortaya çıktı: Özgür Özel’in o anları gündem oldu
Gündem

O videonun kurgu olduğu ortaya çıktı: Özgür Özel’in o anları gündem oldu

CHP Genel Merkezi’ndeki tahliye krizine ilişkin servis edilen görüntüler tartışma yarattı. Servis edilen videoda tebligatı okumadan yırtan Ö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23