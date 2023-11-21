Sıfır da ikinci el de durgun

TÜİK verilerine göre ekim ayında aylık bazda ikinci el taşıt piyasasında toplam satışlarda yüzde 5,2 düşüş yaşandı.MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç: “İkinci el taşıt pazarı, haziran ayından sonra ekim ayında da ciddi bir düşüş yaşadı. Bunun başlıca sebepleri faiz oranlarının yüksek, vade sayılarının düşük olması ve vatandaşların finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar" dedi.

Satışlar da düştü

Erkoç, “İkinci el taşıt piyasasında ekim ayında otomobillerde yüzde 10,3, toplam satışlarda da yüzde 5,2 düşüşle, aylık bazda hazirandan sonra yılın ikinci en ciddi düşüşü yaşandı. İkinci el otomobiller 449 bin 265 adetle bu yıl aylık bazda en düşük, toplam araç sayısı da 723 bin 1 adetle şubattan sonraki en düşük düzeyde gerçekleşti” yorumunu yaptı.

Sektör durağan

Satışlardaki düşüşün sebeplerinden bahseden Erkoç, “Daha önceki yıllarda bu zamanlarda sıfır araç bayileri araç kampanyaları yaptığı için bu dönemlerde piyasada hareketlilik olurdu. Ancak şu an hem sıfır hem ikinci el piyasasında durağanlık olduğunu gözlemliyoruz. Bunun başlıca sebepleri faiz oranlarının yüksek, vade sayılarının düşük olması ve vatandaşların finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar” dedi.

Kredi imkanı önemli

Erkoç, piyasanın canlanması için vatandaşın banka kredisi kullanırken yaşadığı sıkıntıların ortadan kalkması gerektiğini belirtti.Elektrikli araçların pazar payının arttığına dikkat çeken Erkoç, yapılan ÖTV matrah değişikliği ile fiyatlarda düşüş beklentisine girildiğini ancak önemli bir değişim beklemediklerini kaydetti.