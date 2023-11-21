  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz keşfi

Dünya tarihine yazılan insanlık suçu! Bir şehir yok oluyor

İmzalar atıldı! Türkiye kararı: Türkiye ve Cezayir tamı tamına 12 alanda anlaştı! Türkiye'yi seçtiler

Ne altın ne dolar! Her tahmini çıkan İslam Memiş duyurdu: Gram altın için rakam verdi! Hemen toplayın, birden artacak

Ermenistan ülkesinden Azerbaycan'ın teklifine cevap geldi! 6'ncı öneriyle karşılık verdiler! Beklenmedik gelişmesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: ‘Yolyemezler’ suç örgütü çökertildi

Selçuk Bayraktar Türkiye'yi heyecanlandıracak duyuruyu yaptı: Bu silah devrim yapacak

Altın tahminleri bir bir çıkan Hatice Kolçak son tahminini duyurdu: Gram altın 1200 lira birden...

"Garsooon, rakı getir..!" Hakkımızı helal etmiyoruz

Gazze Sağlık Bakanlığı korkunç gerçeği açıkladı!
Otomotiv Sıfır da ikinci el de durgun
Otomotiv

Sıfır da ikinci el de durgun

Yeniakit Publisher
2023-11-21 23:56:29 - 2023-11-21 23:56:29
Sıfır da ikinci el de durgun

Otomobil piyasasına ilişkin, " Daha önceki yıllarda bu zamanlarda sıfır araç bayileri araç kampanyaları yaptığı için bu dönemlerde piyasada hareketlilik olurdu. Ancak şu an hem sıfır hem ikinci el piyasasında durağanlık olduğunu gözlemliyoruz." yorumu geldi.

TÜİK verilerine göre ekim ayında aylık bazda ikinci el taşıt piyasasında toplam satışlarda yüzde 5,2 düşüş yaşandı.MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç: “İkinci el taşıt pazarı, haziran ayından sonra ekim ayında da ciddi bir düşüş yaşadı. Bunun başlıca sebepleri faiz oranlarının yüksek, vade sayılarının düşük olması ve vatandaşların finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar" dedi.

Satışlar da düştü

Erkoç, “İkinci el taşıt piyasasında ekim ayında otomobillerde yüzde 10,3, toplam satışlarda da yüzde 5,2 düşüşle, aylık bazda hazirandan sonra yılın ikinci en ciddi düşüşü yaşandı. İkinci el otomobiller 449 bin 265 adetle bu yıl aylık bazda en düşük, toplam araç sayısı da 723 bin 1 adetle şubattan sonraki en düşük düzeyde gerçekleşti” yorumunu yaptı.

Sektör durağan

Satışlardaki düşüşün sebeplerinden bahseden Erkoç, “Daha önceki yıllarda bu zamanlarda sıfır araç bayileri araç kampanyaları yaptığı için bu dönemlerde piyasada hareketlilik olurdu. Ancak şu an hem sıfır hem ikinci el piyasasında durağanlık olduğunu gözlemliyoruz. Bunun başlıca sebepleri faiz oranlarının yüksek, vade sayılarının düşük olması ve vatandaşların finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar” dedi.

Kredi imkanı önemli

Erkoç, piyasanın canlanması için vatandaşın banka kredisi kullanırken yaşadığı sıkıntıların ortadan kalkması gerektiğini belirtti.Elektrikli araçların pazar payının arttığına dikkat çeken Erkoç, yapılan ÖTV matrah değişikliği ile fiyatlarda düşüş beklentisine girildiğini ancak önemli bir değişim beklemediklerini kaydetti.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Otomotiv
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi?
Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi?

Ekonomi

Elektrikli otomobil fiyatları düşecek mi?

Bu araç 50 bin tane üzerinde...Türkiye'den ünlü otomobil markası için yine sipariş aldılar! Kapış kapış satılacak
Bu araç 50 bin tane üzerinde...Türkiye'den ünlü otomobil markası için yine sipariş aldılar! Kapış kapış satılacak

Otomotiv

Bu araç 50 bin tane üzerinde...Türkiye'den ünlü otomobil markası için yine sipariş aldılar! Kapış kapış satılacak

Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!
Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

Otomotiv

Türkiye’de yılın otomobili seçilmişti! 7 koltuklu yapısıyla maksimum performans maksimum konfor!

İki otomobil markası fiyat güncelledi! Biri fiyatları indirdi diğeri zam yaptı
İki otomobil markası fiyat güncelledi! Biri fiyatları indirdi diğeri zam yaptı

Otomotiv

İki otomobil markası fiyat güncelledi! Biri fiyatları indirdi diğeri zam yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23