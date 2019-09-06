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"Sıfır Atık Projesi" Eskişehir’de büyük başarı sağladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye çapında yürütülen "Sıfır Atık Projesi" Eskişehir’de başlatıldığı günden bu yana proje kapsamında çevre ve ekonomi alanında belirlenen hedefler doğrultusunda büyük başarı sağladı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:13
"Sıfır Atık Projesi" Eskişehir’de büyük başarı sağladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye çapında yürütülen "Sıfır Atık Projesi" Eskişehir’de başlatıldığı günden bu yana proje kapsamında çevre ve ekonomi alanında belirlenen hedefler doğrultusunda büyük başarı sağladı.


"Sıfır Atık Projesi", Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşturularak atıkları kontrol altına alıp gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla başlatılmıştı. Ülke çapında genişletilmek ve yaygınlaştırılmak istenen projenin Eskişehir’deki ilk tanıtım toplantısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonuyla Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak başkanlığında 7 Şubat 2018 günü yapılmıştı. Bugüne kadar halen sürdürülen ve birçok kamu kurum ve kuruluşu, sanayi tesisi, okul, hastane ve alışveriş merkezinin katılım sağladığı proje vatandaşlardan da ilgi görmüştü.


Projenin başlamasından bugüne kadar büyük başarı kaydedildiğini vurgulayan Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, proje kazanımlarının artarak devam ettiğini ifade etti. Çelik, "Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda, ilimizde 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde, 15 bin 939 ton ambalaj atığının geri kazanımının sağlandı. Söz konusu atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması ile 144 bin 175 ağacın kesilmesi önlendi. 237 bin 466 metreküp su, 54 milyon 752 bin 992 kilowatt enerji ve 56 bin 358 varil petrolden tasarruf edildi. Bu sayede sera gazı salımı ise 2 milyon 16 bin 952 kilogram azaldı. İlimizde bulunan ve Sıfır Atık Projesine katkı sağlayan başta kamu kurum ve kuruluşları, sanayi tesisleri, okullar, hastaneler ve alışveriş merkezleri olmak üzere tüm halkımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Projenin kazanımlarının artarak devam etmesi konusunda katılımların devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:13
  1. doğa

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