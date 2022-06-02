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Ekonomi Sıfır araçlara “Yandım Allah” dedirtecek büyük zam geldi
Ekonomi

Sıfır araçlara “Yandım Allah” dedirtecek büyük zam geldi

Kur artışı ve artan maliyetler otomobil fiyatlarına yansıdı. Otomotivde birçok marka sıfır araç fiyatlarına yüzde 4-10 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 12:39:00 -
Sıfır araçlara "Yandım Allah" dedirtecek büyük zam geldi

Kur artışı ve artan maliyetler otomobil fiyatlarına yansıdı. Otomotivde birçok marka sıfır araç fiyatlarına yüzde 4-10 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

Mayıs ayında yaşanan kur artışının da etkisiyle otomobil fiyatlarına zam gelirken, Ocak ayında yenilenen ÖTV matrahlarında da en alttaki dilimde model kalmadı. Bloomberg HT'nin otomotiv sektöründen derlediği bilgilere göre, sıfır otomobillere yüzde 4 ile yüzde 10 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Bazı markalar zammı geçen hafta fiyatlarına yansıtırken, bazı markalar da 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde fiyatlarında artış yaptı.

 

Ocak ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile binek otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesi yeni matrah grupları açılmak ve yeni oranlar belirlenmek suretiyle yeniden oluşturulmuştu.

Böylece, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 92 bin liradan 120 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ile yüzde 80 ÖTV oranı arasına iki matrah grubu daha açılmıştı. Matrahı 150 bin lirayı aşıp, 175 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 60 oranında, matrahı 175 bin lirayı aşıp, 200 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 70 oranında vergilendiriliyordu.

Otomobillerde yüzde 80 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği de 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarılmıştı. Diğer taraftan, 1800 cc’yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 114 bin liradan 130 bin liraya, 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 170 bin liradan 210 bin liraya yükseltilmişti. 

 

 

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Yorumlar

mtasova

Yol var fakat insanlar otomobil alamiyor, kopruden gecen olmayacak....

Vatan

Vur bakalım Tayyip reis vur bu kamçıların bi bedeli olacak ülkeyi zenginlere güzel dar gelirlilere zindan ettin bedeli 2023 de ödeyeceksiniz. Hainlere vatan teslim ettireceksin bu millete. Biz yanıyor herkes yansın. Zengin zevki Sefa içinde milletin mahvoluyor umrunda değil. Bizim iki oyumuzla daha fazla kalamazsın orda biz satmasak satacaklar seni ellerinle kazıyorsun memleketin çukurunu
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