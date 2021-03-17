Sıfır araç fiyatları ne kadar? 24, 36, 48, 60 ay taksitle alınacak araç modelleri hangileri? Taksitli araç kampanyaları

Hangi araç kaç taksitle satış yapılıyor? Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki araba satışında kaç taksit olacak?

Hangi model kaç taksitle satılıyor?

60 ay taksitle alınacak araç modelleri hangileri? Buna göre nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.

Hükümet tarafından Resmi Gazete’de de yayımlanan ve taşıt alımlarında 60 aya kadar taksit imkanını düzenleyen karar, otomotiv sektöründe genel olarak olumlu karşılanırken, bazı sektör temsilcileri, kararın etkilerini beklemek gerektiğini kaydetti.

Ancak genel görüş, kararla birlikte “görece” düşük fiyatlı, alt segmentteki modellerin olumlu etkilenebileceği yönünde. Milliyet’te yer alan habere göre, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, araç satışlarında getirilen taksitlendirmeye ilişkin olarak, “Yeni düzenleme; 120 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin-300 bin arasıında 48 ay, 300 bin-750 bin lira arasında 36 ay ve 750 bin liranın üzerinde olan satışlarda 24 ayı geçemeyecek şekilde düzenlenmiş. Yönetmelik, nihai fiyatı 300 bin TL’ye kadar olan araçlarda yeni bir kademe getirerek 120 bin TL altında olan araçlara 60 ay taksit imkanı vermiş.

Satışların büyük bölümü 48 aya izin verilen dilime giriyor. Düzenleme yüksek fiyatlı otomobillerle ilgili. 750 bin TL üzerindeki araçların bir miktar etkilenmesi olası. Fakat yerli üretimin bundan etkilenmesini beklemiyoruz.” dedi.

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