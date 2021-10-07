Sıfır araç, 2.el otomobil ve ÖTV derken… İlginç haber! Milyonlarca TL değerinde araçlar toprağa gömülüyor

Gündem sıfır araç, 2. El araç ve ÖTV ile meşgulken, Diyarbakır’dan otomobillerle ilgili çok ilginç bir haber geldi.

Diyarbakır’da başta kredi ve vergi borcu olmak üzere çeşitli gerekçelerle yedieminlere bırakılan binlerce araç toprağa gömülmeye başladı. Kentte bulunan yediemin otoparkına bırakılan araçlar çürümeye terk edilirken, otopark işletmecileri milli servetin çürüdüğünü ve kendilerinin ciddi bir şekilde mağduriyet yaşadıklarını belirterek, söz konusu sorunun çözülmesini istedi.

"Milli servet çürüyor”

Yediemin otoparkı işletmecisi Esat Güngörür, araçların satılması ve ekonomiye katkı sağlanması gerektiğini söyledi. Güngör, “Otoparkımızda 2010 yılından beri çekilen araçlar var, bu araçlar çürümeye terk edilmiş araçlardır, durum son derece vahim milli servet çürüyor. Benim otoparkımda 800 araç, il genelinde 6 bin, Türkiye genelinde ise 400 bin. 400 bin aracın ekonomiye kazandırılması, motor taşıt vergisi, yüzde 18 KDV’si var, ama bunlar otoparkta çürümeye yüz tutmuş durumdalar. Karayolları Trafik Kanunun 2918. Kanun EK 14 Maddesine istinaden bir araç trafikçe çekildiği zaman, araç sahibi 180 gün içerisinde bu aracı almaz ise trafik bu araçların bilgilerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Milli Emlak İl Müdürlüğüne göndermesi gerekiyor. Bu müdürlükler de araçların satışları için işlem yapması lazım. Ama ne yazık ki milli emlak uyuyor ve yatırıyor, umurunda değil. Türkiye genelinde milyonlar mezarı yediemin otoparkları, yazık yetkililer bir el atsın, ekonomiye kazandırılsın herkes rahat bir nefes alsın” dedi.