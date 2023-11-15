  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de kar sürprizi

Nevşin Mengü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı: Kahramanmış, asıl bir katil de Hamas

Kassam Tugayları'ndan Gazze’nin kuzeyinde İsrail'e darbe

Afgan madencinin yakıldığı olayda kan donduran ifadeler! Göçmenin bu ülkede adı yok | Göçmen düşmanlığı yapan bütün siyasi partiler vahşetten sorumlu

Oğuzhan Uğur, Rezan Epözdemir, Ersan Şen... Kemalistler deprem üzerinden birbirlerine girdiler!

Türkiye'den Filistin hamlesi

Merhume Hâcer Muhterem Coşan hanımanne defnedildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze merasimine katıldı

Her yerden petrol fışkırması elimizi güçlendirdi! Türkiye o ülkeden çok ucuza petrol almaya başladı

PKK elebaşılarından Sabri Ok'un yeğenine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kadro!

Binadan cenaze bile çıkartılamıyor! Şifa Hastanesi bahçesine toplu mezar kazıldı...
Dünya Şifa Hastanesi müdüründen İsrailli subaya tokat gibi cevap
Dünya

Şifa Hastanesi müdüründen İsrailli subaya tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
2023-11-15 07:48:00 -
Şifa Hastanesi müdüründen İsrailli subaya tokat gibi cevap

Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş, hastaneye giriş operasyonunu başlatan İsrail ordusundan subaya, "Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam." dedi.

Al-Jazeera televizyon kanalının, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden aralıksız canlı telefon bağlantıları sırasında Hastane Müdürü Dr. Munir el-Berş ile İsrailli bir subay arasında geçen konuşma dikkat çekti.

Spikerin ses kalitesinin düşüklüğünden dolayı bazı diyalogların tam anlaşılmadığını iletmesi üzerine Dr. Berş, İsrailli subayla arasında geçen telefon görüşmesini aktardı.

Berş, "Ben her gün yaralılarla burada muhatap oluyorum ve şehitleri görüyorum, onlara nasıl güvenebilirim. Onlara güven olmaz." dedi.

İsrailli subayın kendisinden aşağı inmesini ve komutanıyla görüşmesini istediğini belirten Berş, "Bu konu siyasi bir alan, ben doktorum. (İsrail askerleri) Aşağıda bodrum katında bir şeyler yapıyorlar ne yaptıklarını bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Telefon görüşmesinde subayın, aşağı inmesi için kendisini ikna etmeye çalıştığını aktaran Berş, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam. Ancak onun yanına inip, istediği konuda onunla işbirliği yapmamı istemesi bunu kabul etmem. Subay, daha önce kafasında planlamış olduğu şeyi yapmak istiyor. Öncesinde kurguladığı olaylar ya da oraya koyduğu bir şeyler olabilir. Önceden hazırladığı bir kurguyu yanına yalancı bir şahit tutarak oynamak istiyor. Bodrumda neler hazırlıyorlar, gürültü yapıyorlar ne yapmak istiyorlar bilmiyorum. Yanında yalancı bir şahit olmasını istiyor, 'sonra şunları bulduk bunları bulduk' diyecekler. Çekim yapıp, görüntüyü medyada kullanmak üzere nasıl bir kurgu ve planla hazırlayıp ne yaptıklarını bilmiyorum."

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Tıp Merkezi'nin belirli bir bölümüne yönelik askeri operasyon yürütüldüğünü belirtti.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun başlatılacağına dair bilginin Şifa Hastanesi'ne verildiğini doğruladı.

Hastaneye askeri müdahalenin sürdüğü belirtilirken, duruma ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

İsrail savaşın 39. gününde fosfor bombasıyla katliam yaptı
İsrail savaşın 39. gününde fosfor bombasıyla katliam yaptı

Dünya

İsrail savaşın 39. gününde fosfor bombasıyla katliam yaptı

Yesevi Alperenler İsrail malına boykota böyle dikkat çekiyor!
Yesevi Alperenler İsrail malına boykota böyle dikkat çekiyor!

Gündem

Yesevi Alperenler İsrail malına boykota böyle dikkat çekiyor!

İsrail'in hedefinde Guterres var!
İsrail'in hedefinde Guterres var!

Dünya

İsrail'in hedefinde Guterres var!

İsrail'in hedef aldığı Guterres'ten flaş çağrı!
İsrail'in hedef aldığı Guterres'ten flaş çağrı!

Gündem

İsrail'in hedef aldığı Guterres'ten flaş çağrı!

İsrail askerleri 'yardım ediyoruz' pozları verdikten sonra katlettiler
İsrail askerleri 'yardım ediyoruz' pozları verdikten sonra katlettiler

Dünya

İsrail askerleri 'yardım ediyoruz' pozları verdikten sonra katlettiler

Karayip ülkesi Gazze saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti
Karayip ülkesi Gazze saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti

Dünya

Karayip ülkesi Gazze saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oğuzhan Uğur, Rezan Epözdemir, Ersan Şen... Kemalistler deprem üzerinden birbirlerine girdiler!
Gündem

Oğuzhan Uğur, Rezan Epözdemir, Ersan Şen... Kemalistler deprem üzerinden birbirlerine girdiler!

Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları devlet tarafından sarılmaya devam ederken, kemalistler deprem üzerinden birbirine girdi.
Almanya Başbakanı Scholz'den skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldu
Gündem

Almanya Başbakanı Scholz'den skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldu

Gazze'de katliam yapan İsrail'i eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden Almanya Başbakanı Olaf Scholz rahatsız oldu.
Afgan madencinin yakıldığı olayda kan donduran ifadeler! Göçmenin bu ülkede adı yok | Göçmen düşmanlığı yapan bütün siyasi partiler vahşetten sorumlu
Yaşam

Afgan madencinin yakıldığı olayda kan donduran ifadeler! Göçmenin bu ülkede adı yok | Göçmen düşmanlığı yapan bütün siyasi partiler vahşetten sorumlu

Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani (50) kaçak bir madende çalışırken fenalık geçerip hayatını kaybet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23