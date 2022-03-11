Şifa deposu muşmula (Töngel): Muşmula nedir, faydaları nelerdir? Muşmula çekirdeğinin faydası

Sonbahardan itibaren tezgahlardaki yerini alan muşmula genellikle kabukları soyularak elma gibi tüketilir.

Muşmula, gülgiller ailesinin bir alt dalı olduğu söylenen amygdaloideae ailesinin üyesi olan bir ağaç aslında. Yüksek miktarda B2, B1, C ve A vitaminleri ve kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum gibi mineraller içeren muşmula, Türkiye’nin kuzeyi, Kafkaslar, Trans-Kafkasya bölgesine ve kuzeydoğu İran’a kadar güneybatı Asya ve Güneydoğu Avrupa’da yetiştirilmektedir.

Muşmula nedir?

Muşmula (Mespilus germanica), Kuzey İran'ın Hazar Denizi bölgesinde 3000 yıldır yetiştirilen ve halk arasında “döngel” olarak adlandırılan bir meyvedir. Yüksek miktarda B2, B1, C ve A vitamini içerir. Muşmula ayrıca tıbbi özellikleri için de kullanılır. Muşmulada ayrıca bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olan kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum gibi mineraller bulunur.

Muşmula neye iyi gelir?

Muşmula faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da defalarca belirtilmiştir. Çünkü bu küçük ve iri tohumlu meyveler demir ve kalsiyum açısından zengindir ve lifli yapısıyla dikkat çekmektedir.

Muşmula öncelikle lifli yapısıyla öne çıkmaktadır. İçeriğindeki zengin potasyum, demir, kalsiyum, folik asit ve magnezyum gibi yararlı mineral ve maddeler açısından oldukça sağlıklı olduğu bilinen muşmula aynı zamanda A ve C vitamini bakımından da çok zengindir. Kabızlık ve sindirim problemleri yaşayanların imdadına koşan muşmula, bağırsak hareketlerini hızlanmasına ve dolayısıyla kabızlığın düzelmesine yardımcı olur. Kilo vermek isteyenlerin de rahatça tüketebileceği muşmula, özellikle sonbahar aylarında diyet listelerindeki yerini hemen alır. Muşmula, aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve iltihaplı hastalıkların daha hızlı tedavi edilmesine yardım eder.

Muşmulanın faydaları nelerdir?

-Melovin maddesi bakımından zengin olan muşmula sinir sistemindeki hasara uğramış hücrelerin sayısını azaltarak daha sağlıklı işlemesini destekler. Özellikle kabuğu kaynatılıp içildiğinde stres ve depresyon gibi rahatsızlıklara fayda sağlar.

-Böbreklerin fonksiyonlarını artırır. Bağırsak florasını dengeler.

-Böbrek ve safrada oluşan kum, taş gibi rahatsızlıkları dökmeye yardımcı olur.

-Bağırsak iltihaplanmasını gidererek ishal ve dizanteri gibi ciddi sağlık sorunlarını önler.

-Kas ve kemik gelişimine katkı sağlar. Uzmanlar bu yüzden çocukların düzenli tüketmesini tavsiye eder. Darbe almış kemik yapısınında kolayca iyileşmesini sağlar.

-Sinir sistemine iyi geldiğini söylediğimiz muşmula kan dolaşımını da destekler. Düzenli kan dolaşımı beyne giden oksijen oranını artırır.

-Kan yapıcı maddeler salgılayarak anemi rahatsızlığına zemin hazırlayan durumları önüne geçer.

-Yumurtalık ve rahim duvarı sağlam olmayan kadınlara da fayda sağlar. Hamile kalma oranını yükseltir.

-Lif oranı yüksek olan bu meyve tokluk hissi sayesinde zayıflamaya yardımcı olur.

-Sıvı oranı yüksek olan meyve sadece vücudun su ihtiyacını karşılamaz aynı zamanda vücutta dolaşan serbest radikallerin idrar yolu ile atılmasını destekler.

Muşmula çekirdeğinin faydası var mıdır?

Meyvesi kadar çekirdeği de faydalı olan muşmula, sindirim sistemini düzenleyerek idrarı artırır. Bu özelliği sayesinde mesane ve böbreklerdeki taşı dökmeye yardımcı oldur. Çekirdekler kaynatılıp suyu tüketilir. Bu su aynı zamanda vücuttaki ödemi de kolayca atar. Zayıflamak isteyenler için idealdir. Ancak çok güçlü olduğundan tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışılmasında fayda var.

Muşmula çayı nasıl yapılır?

Bir litre suyu orta boydaki bir kase dolusu muşmulayı iyice yıkayıp iki yemek kaşığı bal ekleyerek koyun. İyice karıştırıp kaynatın. Ocak ateşi gürken 15 dakika kaynatın. Sonra kısıp yarım saatte öyle kaynattıktan sonra ocaktan alıp süzün. Kilo vermek isteyenler günde iki bardak ancak normal bir insanın bir bardak tüketmesi gerekir.