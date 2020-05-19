Şifa deposu börülcenin sağlığa faydaları...
Anadolu yemeklerinin vazgeçilmez besini olan börülce, vitamin ve mineral deposu olmakla birlikte sağlığa da birçok fayda sağlıyor. Uzmanlar, börülcenin özellikle Ramazan aylarında tüketilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunuyor. İşte börülcenin faydaları...
Börülce, Anadolu yemeklerinin vazgeçilmez besini ve adeta vitamin deposu. Özellikle uykusuzluk sorununa birebir gelen börülce, C vitamini bakımından da oldukça zengin. Uzmanlar ise, börülcenin Ramazan aylarında tüketilmesini tavsiye ediyor. Börülce, baklagiller ailesine ait olmakla birlikte yemek ve salata olarak tüketiliyor. İşte börülcenin sağlığa mucizevi faydaları...
- Börülce demir ve sodyum bakımından zengindir. Kan değerlerini dengede tutar, tansiyon hastalıklarına birebir gelir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir, birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi vardır.
- Uyku problemlerini ortadan kaldırmaktadır.
- İçerdiği lif sayesinde hem enerji hem tokluk hissi verir, diyet yapmak isteyenler için birebir besindir.
- Enfeksiyonlu hücrelerin çoğalmasını önler.
- Akciğer, badem ve boğaz iltihaplanması gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.
- Sindirim sorunlarına karşı birebir gelmektedir.
- Vücut direncini arttırır.
- C vitamini bakımından oldukça zengindir, hücrelerin yenilenmesini sağlar.