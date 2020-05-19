Şifa deposu börülcenin sağlığa faydaları...

Börülce, Anadolu yemeklerinin vazgeçilmez besini ve adeta vitamin deposu. Özellikle uykusuzluk sorununa birebir gelen börülce, C vitamini bakımından da oldukça zengin. Uzmanlar ise, börülcenin Ramazan aylarında tüketilmesini tavsiye ediyor. Börülce, baklagiller ailesine ait olmakla birlikte yemek ve salata olarak tüketiliyor. İşte börülcenin sağlığa mucizevi faydaları...

- Börülce demir ve sodyum bakımından zengindir. Kan değerlerini dengede tutar, tansiyon hastalıklarına birebir gelir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi vardır.

- Uyku problemlerini ortadan kaldırmaktadır.

- İçerdiği lif sayesinde hem enerji hem tokluk hissi verir, diyet yapmak isteyenler için birebir besindir.

- Enfeksiyonlu hücrelerin çoğalmasını önler.

- Akciğer, badem ve boğaz iltihaplanması gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.

- Sindirim sorunlarına karşı birebir gelmektedir.

- Vücut direncini arttırır.

- C vitamini bakımından oldukça zengindir, hücrelerin yenilenmesini sağlar.