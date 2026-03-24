  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
YRP'den takdir toplayan savaş çıkışı Siyonist vahşetin kanlı belgesi! BM: İşkence İsrail’in devlet politikası oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Dün MİT mensubu bugün teknisyen! Cumhuriyet’ten ODATV benzeri hainlik Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan Türkiye'ye güzel haber Allah’tan bir işaret istedi! Aldığı cevapla gözyaşlarına boğuldu İBB, taksi plakasını bakın kaç paraya sattı Mazotun kokusunu aldı koşa koşa geldi! İlkeleri unutan Tarhan'dan CHP'ye mazot bahaneli 'U' dönüşü 5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulamıştı: Tapu müdürü gözaltına alındı
Dünya

Polonya’da Orban gerilimi! Başbakan Tusk’tan Cumhurbaşkanı’na sert sözler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Polonya'da Orban gerilimi! Başbakan Tusk'tan Cumhurbaşkanı'na sert sözler

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Nawrocki’nin Macaristan ziyaretini eleştirerek Orban’a verilen desteğin ülke çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.

Polonya’da Macaristan ziyareti üzerinden siyasi gerilim tırmandı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin Macaristan ziyaretini eleştirerek, ülkenin çıkarının Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın "Rusya yanlısı ve Avrupa karşıtı politikalarını" desteklemek olmadığını söyledi.

 

Kabine toplantısı öncesinde konuştu

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Nawrocki’nin Macaristan ziyaretinin tüm Avrupa’da kamuoyunun dikkatini çektiğini belirtti.

 

“Polonya’nın çıkarlarına aykırı”

Ziyaretin "Polonya hükümetinin tavsiye ve görüşlerine rağmen" gerçekleştiğini kaydeden Tusk, seçim arifesinde Orban’a destek verilmesinin Polonya’nın çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.

 

Polonya’nın çıkarının Orban’ın "Rusya yanlısı ve Avrupa karşıtı politikalarını" desteklemek olmadığını dile getiren Tusk, Cumhurbaşkanı Nawrocki’ye hitaben, "Siz Polonya’nın cumhurbaşkanısınız ve Polonya’ya karşı sorumluluklarınız var, Rusya’ya değil." ifadelerini kullandı.

 

Tusk, "Orban’ın en yakın çalışma arkadaşları" olarak nitelendirdiği Macar diplomatların bir süredir Rus yetkililerle yakın işbirliği içinde olduklarına ve Avrupa kurumlarındaki toplantılardan gizli bilgileri aktardıklarına dair bilgiler aldığını kaydetti.

 

Polonya’nın Ukrayna’ya savaşın ilk aylarında gönderdiği askeri ekipmanlar karşılığında Avrupa fonlarından alması gereken 2 milyar zlotinin (yaklaşık 468 milyon avro) halen ödenmediğini hatırlatan Tusk, bu ödemenin Orban tarafından engellendiğini öne sürdü.

 

Tusk, son günlerdeki gelişmelerin Polonya’nın temel çıkarlarına ve güvenliğine doğrudan zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, 23 Mart’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’yi ziyaret ederek, Başbakan Orban ile bir araya gelmişti.

Macaristan’da 12 Nisan’da genel seçim yapılacak.

Gündem

Dünya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23