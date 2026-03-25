Siyonist işgalcinin kirli maskesi bir kez daha düştü! Selman Öğüt'ten sarsıcı işgalci çıkışı!
İşgalci İsrail'in bölgeyi kan gölüne çeviren katliamlarına ve Lübnan'dan İran'a uzanan saldırganlığına karşı Selman Öğüt'ten sert tepki geldi.
Siyonist rejimin mağdur edebiyatı yaparak gizlemeye çalıştığı zulmü deşifre eden Öğüt, işgal topraklarında sivil kavramının tartışılamayacağını vurguladı.
İslam coğrafyasını ateş çemberine atan Siyonist rejimin son dönemdeki kalleş saldırıları üzerine konuşan Selman Öğüt, işgalci zihniyetin gerçek yüzünü çarpıcı ifadelerle ortaya koydu. "İsrail'de sivil yoktur kardeşim" diyerek net bir duruş sergileyen Öğüt, başkasının vatanını gasbeden, toprağını işgal edenlerin bu hukuksuzluğun sonuçlarına katlanmak zorunda olduğunu belirtti. Müslümanların kanı üzerinden kurulan bu terör devletinin, şimdi masumiyet kisvesine bürünmeye çalışmasının beyhude bir çaba olduğu ifade edildi.