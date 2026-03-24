  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist vahşetin kanlı belgesi! BM: İşkence İsrail’in devlet politikası oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Dün MİT mensubu bugün teknisyen! Cumhuriyet’ten ODATV benzeri hainlik Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan Türkiye'ye güzel haber Allah’tan bir işaret istedi! Aldığı cevapla gözyaşlarına boğuldu İBB, taksi plakasını bakın kaç paraya sattı Mazotun kokusunu aldı koşa koşa geldi! İlkeleri unutan Tarhan'dan CHP'ye mazot bahaneli 'U' dönüşü 5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulamıştı: Tapu müdürü gözaltına alındı Almanya Cumhurbaşkanı'nın kafasına taş mı düştü?
AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül: Terörsüz Türkiye hedefi iç cephemizin en büyük kalesidir
Gündem

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül: Terörsüz Türkiye hedefi iç cephemizin en büyük kalesidir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül: “Terörsüz Türkiye hedefi iç cephemizin en büyük kalesidir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada; bölgedeki istikrarsızlığa karşı iç cephenin güçlendirilmesinin stratejik önemine vurgu yaparak, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Türkiye’nin çevresindeki "ateş çemberine" dikkat çekerek, iç barışın ve birliğin korunmasının ulusal güvenlik açısından hayati önem taşıdığını ifade etti. Gül, terörle mücadele sürecinde provokasyonlara karşı uyanık olunması gerektiğini belirtti.

"İÇ CEPHENİN GÜÇLÜ OLMASI EN BÜYÜK DAYANAĞIMIZDIR"

Bölgemizdeki sarsıntılı sürecin "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Gül, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Etrafımızda bir ateş çemberi varken, bizim iç cephemizin güçlü olması en büyük kalemiz, en büyük dayanağımızdır. 86 milyonun birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini biz hiç kimseye ciro edemeyiz."

SİYASİ UZLAŞI VE SİLAHLARIN TASFİYESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı iradesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrılarıyla şekillenen sürecin tüm siyasi partilerin desteğiyle bir noktaya ulaştığını hatırlatan Gül, temel önceliğin silahların bırakılması ve yasal adımların atılması olduğunu vurguladı.

TUSAŞ SALDIRISI VE PROVOKASYON UYARISI

Gül, terör örgütü sempatizanlarının eylemlerine ve provokasyonlara izin verilmeyeceğinin altını çizdi: "TUSAŞ gibi milli gözbebeğimiz bir kuruma yapılan terör saldırısını yapan canilerin pankartlarını açarak gösteride bulunmak, provoke etmek gibi girişimlere asla prim vermeyeceğiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir adımın içinde olmayız."

Gül, Türkiye’nin Kürdü, Türkü, Alevisi ve Sünnisi ile bir bütün olduğunu belirterek; kardeşliği koruyarak geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini ifade ederek sözlerini tamamladı.

Süleyman Soylu Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Gelecek nesillere bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Terörsüz Türkiye hedefi milli bir zorunluluktur"
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23